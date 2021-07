Mercedes surpris par le rythme du GP d’Autriche de McLaren

Dans le tour d’horizon : Mercedes ne s’attendait pas à ce que les clients moteurs McLaren perturbent leur plan de course ce week-end après avoir confortablement battu l’équipe la semaine précédente.

En bref

Mercedes surpris par le rythme de McLarenLe directeur technique de Mercedes, Andrew Shovlin, a été surpris de voir Lando Norris de McLaren traquer son pilote Valtteri Bottas dans la seconde moitié du Grand Prix d’Autriche après que Bottas l’a sauté alors qu’ils effectuaient leurs arrêts aux stands.

Norris a dû purger une pénalité de cinq secondes lors de son arrêt, ce qui lui a coûté une position, mais il a eu le rythme pour rester à quelques secondes de Bottas jusqu’à la fin. Il a également sur-qualifié les pilotes Mercedes samedi et a manqué de peu la pole position.

“Je pense que c’était une surprise de voir Lando dans la fusillade pour la pole”, a déclaré Shovlin. « Il était sur le point de décrocher la pole.

Shovlin était convaincu que le rythme de la McLaren, qui utilise un moteur fourni par Mercedes, était dû au fait que l’équipe progressait entre les deux courses au Red Bull Ring.

« Nous savons qu’il n’y a pas de déficit du côté du groupe motopropulseur. Je pense donc que c’était un peu une surprise de les voir aussi forts qu’ils l’étaient, et même dans la course d’aujourd’hui, nous les avons affrontés. Alors que la semaine dernière, ils faisaient leur propre truc et nous les avons surmontés assez rapidement et il y avait un grand écart.

Plus de pénalités infligées en FIA F3

Les résultats des courses de soutien en Autriche ont été décidés bien après le drapeau à damier samedi, et la même chose s’est produite dimanche alors qu’une série de pénalités après la course sont arrivées.

Johnathan Hoggard de Jenzer a ajouté 30 secondes à son temps de course pour des violations répétées des limites de la piste, son coéquipier Filip Ugran, Jack Doohan de Trident et Oliver Rasmussen de HWA ont tous été amarrés à 10, et Enzo Fittipaldi de Charouz a été pénalisé de 5 pour la même infraction.

Cela a modifié l’ordre au bas du peloton, tout comme une pénalité de 10 secondes pour Jak Crawford de Hitech pour être entré en collision avec Doohan et une pénalité de 5 secondes pour le député Timen van der Helm après avoir tourné autour de Rafael Villagomez de HWA.

Le junior de Ferrari Arthur Leclerc s’est écrasé au milieu de la course, recueillant au passage Clément Novalak de Trident. Après avoir évalué les séquences vidéo de l’accident, les commissaires sportifs ont déterminé que Leclerc était entièrement responsable de l’incident et lui ont infligé une pénalité de trois places sur la grille pour la prochaine course qu’il disputera.

Newgarden soulagé de mettre fin à la sécheresse

Josef Newgarden a réalisé le meilleur tour pour la première course IndyCar à Detroit, était en pole pour la deuxième et a mené le plus de tours, puis a répété cet exploit à Road America mais est reparti sans gagner. Cela a changé à Mid-Ohio car une fois de plus, il a été le plus rapide en qualifications et a mené plus longtemps que quiconque, mais cette fois, cela l’a transformé en une victoire historique.

Il s’agissait exactement de 50 ans après la première victoire de son équipe Penske dans la principale série américaine de monoplaces, et il s’agissait de la première victoire de l’équipe tant attendue de la saison.

“Je commençais chaque relais et j’avais l’impression que nous avions tout sous contrôle”, a déclaré un Newgarden soulagé.

“Vous arrivez à la fin, et j’avais l’impression que je commençais à m’effondrer, donc c’était vraiment difficile de s’accrocher. J’ai eu mon ailier, Tim [Cindric, Penske president] me coacher tout le long, juste pour m’assurer que je savais ce qui se passait.

« Cette équipe a fait le travail. Tout le monde m’a donné du fil à retordre en me demandant ce qui se passait avec le fait de ne pas gagner une course. Mais je ne pense pas que ces gens de Penske auraient pu faire quelque chose de différent. Nous avons été dans le match presque à chaque course, nous avons eu d’excellentes performances. C’est génial de sceller une victoire ici enfin.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 35 ans aujourd’hui, Danny Sullivan remportait la septième manche de la série CART IndyCar pour Penske sur le circuit de l’aéroport de Cleveland, devant le leader des points Michael Andretti et son père Mario.

