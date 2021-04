Mercedes tente de retarder le déménagement Red Bull de Hodgkinson

Red Bull a peut-être signé le chef du moteur de Mercedes, Ben Hodgkinson, mais les Silver Arrows font tout ce qu’ils peuvent pour retarder le déménagement.

Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, a déclaré qu’ils ne recherchaient que les meilleurs noms pour former leur division Groupes motopropulseurs alors qu’ils se préparent à faire fonctionner leur moteur en interne une fois que les partenaires Honda partiront à la fin de la saison 2021.

Et Red Bull n’a pas perdu de temps à tenir cette promesse en signant l’un des chiffres clés de ses principaux rivaux Mercedes. L’arrivée de Hodgkinson a été confirmée vendredi dernier, mais il y a maintenant une dispute sur le moment où il peut réellement commencer à travailler avec eux.

Ben Hodgkinson aurait parlé à ses collègues de Mercedes, essayant de les persuader de le suivre chez Red Bull.https: //t.co/vhU3xEA0ah # f1 pic.twitter.com/R0av75xdfN – Planète F1 (@ Planet_F1) 25 avril 2021

Dans les heures qui ont suivi la confirmation de Hodgkinson, le point de vente allemand Auto Motor und Sport a publié un rapport indiquant qu’il pourrait attendre jusqu’à la fin de 2022 avant de pouvoir commencer à avoir une influence en tant que directeur technique du moteur de Red Bull.

Et le conseiller en sport automobile de Red Bull, le Dr Helmut Marko, a confirmé que Mercedes faisait tout son possible pour prolonger la période de “ congé jardinage ” de Hodgkinson afin que son transfert de connaissances sur le groupe motopropulseur Mercedes ait le moins d’impact possible.

Cependant, il pense que le retard ne sera pas aussi long que le souhaite Mercedes.

«Mercedes essaie maintenant tout légalement pour retarder le début des travaux», a déclaré Marko à F1-Insider.

«Mais cela ne prendra pas autant de temps que le voudrait Mercedes.»

L’hypothèse faite lors de la confirmation de la signature de Hodgkinson était que Red Bull était capable de le pincer loin de Mercedes, mais Marko a révélé que ce n’était pas ainsi que le mouvement s’était déroulé.

Il a poursuivi: «Le facteur décisif est que nous n’avons pas eu à le braconner, mais il a postulé pour notre annonce de son propre chef.

«Il n’est pas non plus le seul à vouloir nous voir. Il y a aussi d’autres joueurs de haut niveau dont je ne peux pas encore nommer les noms. »

Marko a également suggéré que le passage de Hodgkinson à Red Bull ne se serait pas produit sur la montre de Niki Lauda s’il était toujours avec nous.

«Je ne sais qu’une chose: si Niki Lauda était encore en vie, nous n’aurions pas réussi», a-t-il déclaré.

