Mercedes tire un coup de semonce à Red Bull avec 1-2 à Austin

Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont dominé le FP1 à Austin et ont terminé la séance presque une seconde plus vite que Max Verstappen en troisième.

Le Finlandais a devancé son coéquipier de 0,045 s lors de la première séance du week-end, mais l’écart avec le Red Bull était de 0,932 s – ce qui donnera probablement un mal de tête aux principaux rivaux de Mercedes si cela doit continuer à travers FP2 sur Vendredi.

Charles Leclerc et Carlos Sainz étaient P4 et P5 pour Ferrari, mais ont dépassé d’environ une seconde et demie le rythme de la paire Mercedes, ce qui souligne à quel point les champions en titre des constructeurs étaient rapides.

Début mouvementé en FP1 à Austin : – Le moteur d’Alonso est devenu pop

– Horner a dit « cul » à la télévision en direct pour lequel Sky s’est rapidement excusé. Honteux.#USGP 🇺🇸 #F1 – PlanetF1 (@Planet_F1) 22 octobre 2021

Après quelques week-ends de course humides consécutifs, Austin était baigné de soleil alors que des tribunes bien remplies ont vu les voitures prendre la piste pour la première fois.

Mais pour l’Alpine de Fernando Alonso, sa séance était quasiment terminée puisqu’elle ne faisait que commencer. Son ingénieur lui a dit de s’arrêter au virage 12 par radio de l’équipe, car sa voiture fuyait du liquide en dessous, et le drapeau rouge a été rapidement déployé quelques instants après le début de la session.

En conséquence, il s’est écoulé 15 minutes avant que les premiers tours lancés ne puissent avoir lieu, et les récentes réflexions sur les bosses « sévères » du circuit ont rapidement été mises en évidence – les pilotes ayant à peu près rebondi sur certains points dans les deux premiers secteurs, en particulier dans la section rapide des virages 3, 4, 5 et 6.

Charles Leclerc a été le premier à être pris dans cette section, sa Ferrari étant envoyée glisser dans le gravier alors qu’il changeait de direction. Il a cependant pu repartir, mais avec des pneus qui n’étaient plus utilisables.

Les temps au tour sont lentement devenus plus représentatifs au fur et à mesure que la session avançait, avec un 1:36.798 de Sergio Perez sur pneus durs étant la référence à mi-chemin des premiers essais, avant que Hamilton n’enregistre un 1:36.381 sur caoutchouc souple pour prendre quatre dixièmes du précédent Red Bull. meilleur.

Le pilote Mercedes a signalé à la radio de l’équipe que ses pneus surchauffaient sous le chaud soleil texan, ce qui pourrait s’avérer être un problème sur tout le peloton au cours du week-end.

La nouvelle a éclaté au cours de la session que son coéquipier chez Mercedes, Bottas, recevra une autre pénalité sur la grille pour avoir pris un sixième moteur à combustion interne de la saison, ce qui le verra perdre cinq places dimanche.

Caméra du pilote montrant à quel point COTA est cahoteux 🤕 #USGP #F1 pic.twitter.com/Hk7AoVWcLJ – PlanetF1 (@Planet_F1) 22 octobre 2021

À l’avant, Verstappen a brièvement pris la première place, mais Mercedes a ensuite posé une sorte de gant avec Hamilton avec une avance de 0,953 s sur son rival pour le titre – et le reste du peloton – en établissant un 1:35,096 sur pneus tendres.

Peu de temps après, Bottas a poussé son coéquipier encore plus loin en devenant le premier homme en 1:34 ce week-end.

D’autres trouvaient encore leurs limites, cependant. Le Haas de Nikita Mazepin a glissé dans le virage rapide à gauche du virage 19 après un survirage avec le Russe sur le point de garder sa voiture hors des barrières. Puis dans le dernier virage du virage 20, Lando Norris a subi un gros blocage sur son pneu avant droit.

Craignant de ne pas pouvoir courir de manière significative après son départ, Alonso a réussi à faire récupérer sa voiture au garage Alpine et à la réparer, et il a pu parcourir environ 15 minutes de tours à son actif en FP1. .

Avec quelques longs entraînements en fin de séance, les temps de Bottas et Hamilton n’ont pas pu être égalés, et les Silver Arrows seront certainement satisfaits de leur travail de la matinée.

Fois

1 Valtteri Bottas Mercedes 1:34.874 17 tours

2 Lewis Hamilton Mercedes 0.045s 18 tours

3 Max Verstappen Red Bull 0.932s 16 tours

4 Charles Leclerc Ferrari 1.460 18 tours

5 Carlos Sainz Ferrari 1.634s 20 tours

6 Pierre Gasly AlphaTauri 1.737s 18 tours

7 Sergio Perez Red Bull 1.924s 20 tours

8 Lando Norris McLaren 1.981s 11 tours

9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 2.000s 18 tours

10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 2.002s 18 tours

11 George Russell Williams 2.092s 19 tours

12 Esteban Ocon Alpine 2.096s 22 tours

13 Lance Stroll Aston Martin 2.098s 20 tours

14 Sebastian Vettel Aston Martin 2.108s 20 tours

15 Fernando Alonso Alpine 2.194s 12 tours

16 Daniel Ricciardo McLaren 2.584s 18 tours

17 Nicholas Latifi Williams 2.589s 19 tours

18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 3.080s 22 tours

19 Mick Schumacher Haas 3.992s 17 tours

20 Nikita Mazepin Haas 7.365s 19 tours