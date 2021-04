Mercedes triera les problèmes de voiture en trois courses, prédit Budkowski · .

Mercedes se remettra rapidement de son début de saison médiocre à la saison de F1 2021, a prédit le directeur exécutif d’Alpine Marcin Budkowski.

Les champions du monde se sont qualifiés presque quatre dixièmes de seconde plus lentement que Red Bull lors de la course d’ouverture à Bahreïn. Un changement hors saison dans les règlements techniques obligeant les équipes à changer leurs conceptions de plancher arrière a été blâmé.

Mais avec une pause inhabituellement longue de trois semaines entre les courses d’ouverture, suivie d’un autre écart de deux semaines avant le troisième tour, Budkowski s’attend à ce que Mercedes fasse des gains rapides avec leur W12.

«Vous avez clairement Red Bull devant et Mercedes pas très loin [away], » il a dit. «Je pense qu’ils sont en retard pour le moment, mais je serais curieux de voir où ils en sont dans deux ou trois courses, car je pense que c’est une grande équipe très bien structurée et très compétente et ils ont clairement des problèmes avec eux. va trier. «

Cependant, Mercedes a indiqué qu’il ne serait peut-être pas en mesure de combler l’écart avec Red Bull cette année. L’ingénieur des performances au sol, Andrew Shovlin, a déclaré que les nouvelles restrictions de développement en 2021 entraveraient leurs efforts pour progresser. Les équipes doivent également évaluer leurs programmes de développement actuels par rapport à la nécessité de produire des voitures entièrement nouvelles pour l’année prochaine.

Derrière Red Bull et Mercedes, Budkowski pense qu’Alpine fait partie d’un grand milieu de terrain comprenant toutes les équipes restantes, à l’exception de Williams et Haas.

Analyse: le champ de F1 se ferme alors que Mercedes perd deux secondes en quatre mois«Vous avez McLaren qui est forte, AlphaTauri était forte, Ferrari était forte, un peu plus forte que ce à quoi nous nous attendions. [to be]. Et puis il y a nous, il y a Aston Martin.

«Je pense que ce groupe avec McLaren, avec Ferrari, avec AlphaTauri, avec nous-mêmes et Aston Martin – et je pense qu’Alfa Romeo n’était pas loin non plus – ce groupe est très, très serré. C’est presque comme si la cinquième ou la sixième à la 16e allait être serrée. Circuit à circuit et conditions aux conditions, cela va être variable.

«Notre objectif est donc d’être à l’avant de ce groupe plutôt qu’à l’arrière. Pour le moment, nous sommes quelque part au milieu et il nous manque quelques dixièmes pour arriver au front.

«Ça pourrait être différent la prochaine course et ça va être intéressant à regarder parce que les gens vont développer un peu leurs voitures, mais pas si longtemps cette saison à cause du règlement 22 à venir. Ça va donc être intéressant. Ce milieu de terrain sera très, très compétitif tout au long de la saison.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: