Mercedes «  triera les problèmes en trois courses  »

Le patron d’Alpine Marcin Budkowski pense que Mercedes comblera son écart de performance par rapport à Red Bull au cours des prochaines courses.

Mercedes a remporté ce qui était peut-être une victoire fortuite lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison lorsque Sir Lewis Hamilton a devancé Max Verstappen, qui semblait avoir la voiture la plus rapide.

Cela a certainement été confirmé en qualifications, lorsque Verstappen a mis son Red Bull en pole position par 0,388sec, et le triomphe de Hamilton doit beaucoup à une stratégie Mercedes supérieure alors que le champion du monde a exécuté le dégagement pour gagner la position de piste pour les dernières étapes décisives.

Budkowski a offert son point de vue là où il voit l’ordre hiérarchique à l’heure actuelle et ne voit pas nécessairement Red Bull détenir les as trop longtemps, s’attendant à ce que Mercedes fasse des progrès au cours des prochains grands prix à Imola, Portimao et Barcelone.

«Vous avez clairement Red Bull devant et Mercedes pas très loin [away]», A déclaré le directeur exécutif d’Alpine, cité par ..

«Je pense qu’ils sont en retard pour le moment, mais je serais curieux de voir où ils en sont dans deux ou trois courses, car je pense qu’ils sont une grande équipe très bien structurée et très compétente et ils ont clairement des problèmes à régler. . »

Pour le reste, le rythme de course à Bahreïn a certainement indiqué qu’il restait un combat à double sens au sommet et que tout le monde, comme l’année dernière, se bat pour la troisième place du championnat du monde des constructeurs.

«Vous avez McLaren qui est forte, AlphaTauri était forte, Ferrari était forte – un peu plus forte que ce à quoi nous nous attendions. [to be]. Et puis il y a nous, il y a Aston Martin », a ajouté Budkowski.

«Je pense que ce groupe avec McLaren, Ferrari, AlphaTauri, nous-mêmes et Aston Martin – et je pense qu’Alfa Romeo n’étions pas loin non plus – ce groupe est très serré. C’est presque comme si la cinquième ou la sixième à la 16e sera serrée. Circuit à circuit et conditions aux conditions, il sera variable.

«Notre objectif est donc d’être à l’avant de ce groupe plutôt qu’à l’arrière. Pour le moment, nous sommes quelque part au milieu de celui-ci et à court de quelques dixièmes pour arriver à l’avant.

«Cela pourrait être différent lors de la prochaine course et ce sera intéressant à regarder car les gens vont développer un peu leurs voitures, mais pas pour si longtemps cette saison à cause du règlement 2022 à venir.

« Ce sera intéressant. Ce milieu de terrain sera très compétitif tout au long de la saison.

