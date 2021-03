«  Mercedes va freiner le succès d’Aston Martin  »

Aston Martin et Mercedes entretiennent de bonnes relations, mais Damon Hill estime que cela prendra fin si le «subordonné fidèle» constitue une menace.

Bien qu’Aston Martin, sous ses anciens noms, soit un client de Mercedes depuis 2009, la relation s’est renforcée la saison dernière lorsque l’équipe, sous le nom de Racing Point, a lancé une Mercedes rose controversée.

La voiture comportait non seulement toutes les pièces non répertoriées que les équipes sont autorisées à acheter à des rivaux, mais sa conception était celle de la W10 de l’année précédente.

Il y avait également au moins une pièce répertoriée, les conduits de frein, qui coûtaient 15 points à Racing Point ainsi qu’une amende.

La relation s’est poursuivie cette saison, animée par l’amitié entre le propriétaire d’Aston Martin, Lawrence Stroll, et le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff.

Hill, cependant, estime que cela ne durera pas très longtemps si Aston Martin commence à montrer des signes de défi pour Mercedes.

Alors que le champion du monde 1996 pense que Mercedes n’aura pas de problème avec Aston Martin se battant à l’avant, si ce combat affecte la tentative de Mercedes de remporter des titres, la relation pourrait tourner au vinaigre.

Les nouveaux abonnés à F1 TV Pro peuvent regarder le Grand Prix de Bahreïn gratuitement avec un essai de sept jours. Inscrivez-vous ici! Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

«Intrigant, n’est-ce pas?» a déclaré l’ancien pilote de F1 dans une interview avec Autocar.

«Ils sont si attachés à Mercedes, si étroitement liés par la copropriété et, il faut le dire, par la copie de leur conception.

«Mais s’ils seront un subordonné fidèle est une autre question.

«Au moment où ils commenceront à s’écarter de cela, ils n’obtiendront pas autant d’aide.

« Si Mercedes doit être battue, ce ne sera probablement pas par Aston Martin, mais cela ne les dérangerait pas de mettre Aston entre eux et Red Bull. »

La nouvelle signature d’Aston Martin, Sebastian Vettel, n’est pas d’accord, confiant que son équipe sera autorisée à combattre Mercedes sans être paralysée.

«Je ne suis pas inquiet à ce sujet. Le monde a évolué. Dans le passé, vous aviez probablement raison. Dans certains cas, il peut encore être présent, dans d’autres cas il y a longtemps », a-t-il déclaré.

«Avec quelqu’un comme Mercedes, je pense que nous pouvons être sûrs que vous obtenez un traitement très équitable et que si vous êtes plus rapide, vous serez autorisé à les battre.

«Je pense que ce genre d’état d’esprit [of thinking there is a disadvantage] est un principe dépassé. Je vois d’où tu viens, mais je ne suis pas inquiet.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.