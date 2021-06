Mercedes va modifier la « magie des freins » derrière l’erreur de redémarrage de Hamilton · .

Lewis Hamilton s’est tenu responsable de son erreur de redémarrage à Bakou – mais le directeur technique de Mercedes, Mike Elliott, a déclaré que l’équipe partage une partie du blâme et apportera des modifications à son système pour la prochaine course.

Hamilton est parti peu de temps après le redémarrage de la course avec deux tours à faire, alors qu’il tentait de dépasser Sergio Perez pour la tête. Après la course, il a révélé qu’il avait accidentellement activé un mode de réchauffement des freins qui réduisait les performances de ses freins. Le système, que Mercedes appelle «la magie des freins», n’est normalement utilisé que pendant les périodes de Safety Car.

“Lewis avait fait toutes les bonnes choses”, a déclaré Elliott. « Il a amené la voiture sur la grille, il a éteint les différents boutons et réglages dont il avait besoin pour éteindre, allumé ceux dont il avait besoin pour allumer, tout était prêt pour bien démarrer la course.

“Il a fait un départ fantastique, il s’est levé aux côtés de Perez et comme lui et Perez étaient en quelque sorte en train de mélanger la position, Lewis a fait un écart et en train de faire un écart, il a juste cliqué sur le bouton magique et malheureusement il n’a pas eu l’impression de l’avoir fait.

“Donc, il n’avait absolument aucune conscience qu’il allait avoir un problème.”

Bien que Hamilton ait été responsable de l’erreur, Elliott a déclaré que l’équipe réviserait ses pratiques pour la rendre plus difficile à reproduire à l’avenir.

“Je sais, en parlant à Lewis, que Lewis se sent en quelque sorte responsable de cela”, a déclaré Elliot. « Mais la réalité est que Lewis fait si peu d’erreurs et c’est ce qui le distingue vraiment de certains des autres pilotes.

« C’est notre devoir d’essayer de lui donner une voiture où il lui est plus difficile de faire des erreurs. Nous devons prendre notre part de cela, voir comment nous pouvons améliorer cela et c’est quelque chose que nous mettrons en place pour la prochaine course.

