Toto Wolff a déclaré que Mercedes était prête à “passer à autre chose” après avoir perdu des points contre Red Bull lors de la débâcle du Grand Prix de Belgique.

Mercedes et Lewis Hamilton ont vu leur avance aux Championnats du monde réduite à sept et trois points respectivement par Red Bull et Max Verstappen dimanche soir à Spa détrempé.

Même si aucun tour de course de la 12e manche de la saison n’a pu être bouclé en raison d’une pluie incessante, des demi-points ont été attribués après quelques brefs passages derrière la voiture de sécurité.

En fin de compte, le tour de la pole position de Verstappen a compté beaucoup plus que d’habitude, et signifiait qu’il reculerait devant Hamilton s’il remportait son Grand Prix des Pays-Bas à domicile ce week-end.

Wolff, le directeur de l’équipe Mercedes, était loin d’être le seul à être mécontent de la tournure des événements en Belgique, qualifiant l’attribution de demi-points de « ennuyeux », mais est prêt à tirer un trait sur la question.

“La moitié des points ont été attribués alors qu’on s’attendait probablement à ce que le temps ne s’améliore pas”, a déclaré Wolff, cité par Motorsport.com.

«Mais c’est comme ça. Et je suppose que vous devez prendre celui-ci sur le menton et fermer le chapitre de cette course et passer à autre chose.

« D’une certaine manière, il faut vraiment applaudir les fans qui sont là depuis trois jours sous la pluie, ils ont attendu qu’une course se déroule.

“Mais en tant qu’équipe, nous avons perdu des points et c’est pourquoi nous devons passer à autre chose.”

Wolff décrivant le jour de la course comme un «jour anormal» en termes de météo, il a également demandé s’il devrait y avoir une éventualité dans les règles pour permettre le report d’un grand prix jusqu’au lundi.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a déclaré qu’il n’y avait “aucune possibilité” pour que cela se produise à cette occasion à Spa, ajoutant que la liste des raisons serait “de longues pages entre les organisateurs, tout le monde ici, nous tous”.

Wolff a ajouté : « Tout le monde a fait de gros efforts pour lancer une course et à cause de la pluie, cela n’a pas eu lieu.

“Peut-être pour revenir à la question de lundi, je pense que nous avons eu beaucoup de fans ce jour-là qui devront reprendre leur travail demain.

“Nous aurions essayé d’avoir la course pour les fans locaux et donc cela n’aurait pas fait une grande différence pour eux.”