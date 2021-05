Mercedes va revoir une erreur d’appel d’arrêt au stand “ stupide ”

Mercedes a poussé un petit soupir de soulagement après avoir ouvert la porte à Red Bull pour prendre un point sur eux avec le meilleur tour de la course au Portugal.

Compte tenu des marges finales impliquées entre Mercedes et Red Bull jusqu’à présent cette saison, Valtteri Bottas, Max Verstappen et Sergio Perez ont tous été impliqués dans un combat tardif pour les points supplémentaires que les pilotes et les équipes reçoivent s’ils peuvent réaliser le tour le plus rapide de la course, à condition ils terminent bien sûr dans le top 10.

En fin de compte, c’est Bottas qui a émergé avec le butin alors que Verstappen a vu sa tentative annulée en raison du dépassement des limites de piste au virage 14 avec les quatre roues clairement au-delà du trottoir rouge et blanc.

Mais alors que Red Bull se plaignait une fois de plus de l’incohérence de la FIA en matière de contrôle des limites de la piste, Mercedes se réprimandait un peu pour avoir donné à Red Bull une chance de réagir aux efforts de Bottas en premier lieu.

Les Silver Arrows ont décidé de mettre à nouveau Bottas à trois tours de la fin pour des pneus tendres frais, mais, avec la finition P2 de Verstappen presque assurée, Red Bull a eu le temps de faire venir le Néerlandais pour son propre caoutchouc.

“Ouais, nous avons eu un petit moment stupide”, a déclaré Wolff aux journalistes. «Cela aurait dû être le prochain tour, mais apprenez et passez à autre chose.»

Le directeur de l’ingénierie en piste, Andrew Shovlin, a également tenu à mentionner l’arrêt aux stands bâclé dans son bilan d’après-course.

“Valtteri a fait du bon travail au départ et à la reprise, mais il semblait manquer un peu de rythme sur le médium, ce qui a permis à Verstappen de se mettre à portée”, a déclaré Shovlin.

«Cela, combiné à un moment au virage 4, a permis à Max de passer. Valtteri avait un rythme soutenu sur le pneu dur et nous pensions qu’il allait pouvoir reprendre la position de Max jusqu’à ce qu’un capteur de température d’échappement mette fin à nos espoirs.

«En guise de consolation, il a réussi à tirer assez de temps sur Perez pour gagner un arrêt gratuit pour faire le tour le plus rapide.

«Nous allons revoir le timing de notre appel alors que nous avons ouvert la fenêtre pour que Red Bull puisse également essayer et s’il n’y avait pas eu l’erreur de Max au T14, nous aurions perdu un point précieux pour eux.

Rien de tel que de ramener vos voitures à la maison pour le grand W! 🙌 Où que vous soyez aujourd’hui, merci pour votre soutien ce week-end ❤️ # PortugueseGP pic.twitter.com/tvtlCqDSqz – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 2 mai 2021

Sur la question des capteurs, Wolff sent que Mercedes a laissé tomber Bottas dans sa poursuite de Verstappen pour la P2 au Grand Prix du Portugal.

«Nous avons perdu le dégagement, c’était malheureux, puis nous l’avons laissé tomber avec le moteur qui est passé en mode de sécurité», a déclaré Wolff.

«Dans l’ensemble, comme de nombreuses fois, cela aurait pu marcher pour Valtteri et nous poussions dur et continuerons à le soutenir et la prochaine fois, nous verrons ce qu’il est capable de faire à Barcelone.

«C’était malheureux car il a vraiment bien rattrapé Max, puis il s’est en quelque sorte stabilisé à 1,5 à 1,6 seconde, mais il avait plus à venir à la fin de la course.

«Ensuite, nous avons fait un changement de commutateur afin de contourner un capteur qui disait que nous sommes trop chauds sur les températures d’échappement. Nous ne pouvions pas le contourner, alors le moteur est passé en mode protection et cela lui a coûté cinq secondes.

