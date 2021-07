Mercedes veut « épater tout le monde » à Silverstone

Un Toto Wolff provocateur espère voir Mercedes rebondir de sa double déception en Autriche et « épater tout le monde » en dominant à Silverstone.

Mais de manière réaliste, le patron de Mercedes sait que son équipe est confrontée à une tâche de taille, ne serait-ce que pour prendre le dessus sur Red Bull lors du Grand Prix de Grande-Bretagne la prochaine fois.

Le doublé autrichien s’est déroulé comme une horloge pour Max Verstappen, qui a remporté deux victoires sereines consécutives pour porter son avance au Championnat du monde des pilotes sur le tenant du titre Lewis Hamilton à 32 points.

Red Bull a désormais 44e d’avance au classement des constructeurs, Mercedes ayant perdu le rythme et ni le finaliste du Grand Prix d’Autriche Valtteri Bottas ni Hamilton, qui a commencé et a terminé quatrième, n’ont eu de réponse à une autre performance majestueuse de Verstappen.

Mercedes a maintenant un peu moins de deux semaines pour régler leurs problèmes avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui se déroulera devant une foule nombreuse et présentera également les débuts du nouveau format de qualification de sprint de la F1.

“Le résultat semble, je pense, pire en termes de rythme que nous ne l’étions”, a déclaré Wolff à Sky F1, mettant un visage courageux sur une course dans laquelle Hamilton, qui a subi des dommages à sa voiture causés par le passage sur des trottoirs, s’est vu refuser un podium. placement par Lando Norris de McLaren.

« Nous étions coincés derrière la McLaren et je pense que dans le rythme, nous aurions probablement pu être là – peut-être pas assez pour gagner la course mais juste là, ce qui est un pas en avant.

« Dans l’ensemble, je pense que la limitation des dégâts peut-être. Je pense que nous irons à Silverstone et épaterons tout le monde, terminerons un et deux, 30 secondes avant tout le monde.

Le dernier commentaire était évidemment ironique et Wolff est pleinement conscient que de tels résultats ne se produisent pas par magie, sachant que beaucoup de travail sera nécessaire pour changer les choses d’un déficit de temps au tour d’environ 0,25 seconde par tour à Rouge. Taureau en Autriche.

“Voici un tour assez court, donc deux dixièmes et demi font beaucoup de différence”, a ajouté le joueur de 49 ans. « Silverstone est peut-être un peu différent. C’est un petit pas et chaque petit pas compte, nous devons donc faire en sorte que cela fonctionne.

“Nous avons pu voir que l’amélioration par rapport à la semaine dernière en termes de rythme de course consistait en fait à mieux comprendre la voiture. Il y a d’autres indices que nous avons découverts et je pense que nous progresserons et finirons par être à nouveau dans la course.

«Je suis toujours une personne sceptique et à moitié vide qu’à moitié plein, mais si vous le voyez du point de vue à moitié plein pour nous construire, nous sommes à un DNF d’être là dans les championnats des constructeurs et des pilotes, donc c’est loin d’être fini.

“Le moral est bon, mais nous devons travailler activement sur ces sentiments car si vous venez d’une série de sept titres de champion du monde, tout ressemble à une défaite quel que soit votre résultat. Nous avons terminé deuxième et quatrième, ce n’est pas la fin du monde.

“Vous pouvez voir à quel point les gars de McLaren sont heureux de leur position et je pense que nous devons reconnaître que c’est un championnat difficile, le championnat du monde de Formule 1, et vous ne pouvez pas vous attendre à ce que chaque année s’envole vers le coucher du soleil. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que Red Bull ne fasse pas exactement cela. »

