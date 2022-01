Mercedes Vision EQXX atteindra 1 000 kilomètres d’autonomie | Moteur

Mercedes a présenté le nouveau Vision EQXX, un concept électrique avec une autonomie de plus de 1 000 km et une seule batterie. Efficacité poussée à l’extrême.

le Mercedes Vision EQXX a déjà été publié. La firme allemande a présenté ce lundi sa nouvelle électrique, un modèle dont ils nous avaient déjà parlé il y a plusieurs mois et qui vient de devenir la voiture la plus autonome et efficace de sa catégorie.

Le point le plus marquant de cette berline est probablement son autonomie, puisqu’elle se situe au-dessus de 1 000 km. Bien sûr, le plus intéressant est qu’il n’utilise pas une énorme batterie, mais plutôt certains éléments qui maximisent son efficacité.

L’un de ces points est sa carrosserie, qui bénéficie d’un coefficient de traînée de seulement 0,17. Ce n’est pas surprenant, oui, puisque le Conception Mercedes Vision EQXX s’est concentré sur la réduction de la résistance à l’air, ainsi que sur l’offre d’un look futuriste qui pourrait être reporté sur un modèle de production.

Extérieur avancé et intelligent

Sur le devant on retrouve des groupes optiques réunis par un Bande LEDainsi qu’un pare-chocs avec deux entrées d’air latérales et des détails subtils qui ne brisent pas son esthétique épurée. Sur la capuche se détache le logo étoile imprimé dessus, ainsi que deux bouches d’aération.

Si nous continuons et regardons de côté, ce qui retient le plus l’attention, c’est la silhouette de ce modèle, que nous connaissions déjà dans l’image qui annonçait sa présentation. Nous avons trouvé un ligne de toit descendante clairement en allant vers l’arrière, ainsi que quelques portes – avec de vrais rétroviseurs et non des caméras – et des passages de roues avec des lignes marquées pour ajouter une touche musclée.

Sous ces passages de roues, on voit aussi quelques grosses roues de 20″. Ils sont placés au-dessus d’eux avec des enjoliveurs semi-transparents, qui sont conçus pour favoriser l’aérodynamisme sans affecter l’apparence de la voiture.

Enfin, l’arrière est probablement la zone qui a le plus de personnalité dans l’EQXX. met particulièrement en évidence le Éclairage LED qui court tout autour du bord, soulignant l’esthétique pointue de l’arrière. De plus, ci-dessous, nous trouvons une zone noire qui comprend un diffuseur, qui se déroule à certaines vitesses pour coller la voiture au sol.

Il ne fait aucun doute que nous sommes face à un salon très avancé, même s’il n’est pas surprenant que certains membres Responsables du groupe motopropulseur des monoplaces de Formule 1 de Mercedes ont collaboré à ce projet. Cela a abouti à un extérieur intelligent et original, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Intérieur durable et minimaliste

Et c’est que, si nous entrons dans le intérieur de la Mercedes Vision EQXX, il y a beaucoup à dire. On retrouve une esthétique minimaliste, avec quelques points qui rappellent les modèles actuels comme le volant ou l’écran du tableau de bord. Dans ce cas, oui, c’est un Écran tactile 47,5″ avec résolution 8K et un système de navigation 3D intégré.

En plus de cela, les matériaux sont également un aspect à souligner, car ils se caractérisent par la durabilité. Par exemple, il y a cuir vegan qui vient de champignons, des nattes en bambou et même des tissus fabriqués à partir de fibres qui créent une sensation soyeuse.

De Pékin à Shanghai avec un seul chargement

Bien entendu, ce qui vise à différencier cette voiture de toute autre voiture électrique, c’est sa mécanique. le Moteur Mercedes Vision EQXX est l’un des 150 kW -environ 204 ch– situé sur l’essieu arrière, bien qu’on ne sache pas quelles performances il pourrait offrir. Il n’a pas non plus été mentionné s’il avait été envisagé de créer une autre version avec deux ergols et une transmission intégrale.

Dans tous les cas, ce moteur électrique est associé à un seul batterie de 100 kWh -40% plus léger que l’EQS- et un système de charge de 900 volts. Ce n’est qu’avec cela que la marque s’assure que le autonomie du Vision EQXX de plus de 1 000 km le rendrait capable de voyager de Pékin à Shanghai avec une seule charge.

Il s’agit sans aucun doute d’une affirmation ambitieuse. Cependant, c’est quelque chose dans lequel ils ont travaillé avec grand soin par la somme de plusieurs facteurs tels que l’aérodynamisme ou le faible poids, puisqu’il s’agit d’une berline de 1750 kg. Tout s’additionne pour atteindre l’objectif qu’ils se sont fixé : un consommation inférieure à 10 kWh aux 100 km.

Dans l’ensemble, la proposition de Mercedes avec ses Vision EQXX Il semble qu’il pourrait offrir des nouveautés intéressantes au panorama du secteur électrique et de l’automobile propre. Nous sommes face à un modèle avec une grande autonomie, avec un design différent qui n’est pas conditionné par de gros packs de batteries qui le forcent à ressembler à un SUV et qui pourrait arriver sur le marché dans quelque moment.

Pour l’instant, ce n’est qu’un prototype, oui. Cependant, la marque mentionne qu’il peut être converti en un modèle de production qui ce ne serait pas très différent de ce concept. De plus, certaines de ses qualités ont peut-être été améliorées d’ici là, ce qui pourrait être vraiment intéressant.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.