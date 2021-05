Mercedes voit Ferrari avoir un rythme “ authentique ” à Monaco

Ferrari a été les instigateurs de choc lors des essais de jeudi à Monaco, et Mercedes les traite comme une véritable menace.

Bien que Charles Leclerc ait minimisé l’importance du pilote dans la Formule 1 moderne autour de Monte Carlo, c’est lui qui a dominé la FP2 devant ses supporters locaux.

Et la marge n’était pas vraiment petite non plus. Le coéquipier de Ferrari, Carlos Sainz, s’est inscrit en P2, tandis que le finisseur P3 Lewis Hamilton était de quatre dixièmes sur la référence de Leclerc.

Leclerc reste cependant prudent, s’attendant à ce que Mercedes et Red Bull aient plus de performances à débloquer que la Scuderia.

Néanmoins, Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie sur piste de Mercedes, a déclaré que Ferrari avait un rythme réel à Monaco.

“Pour un jeudi à Monaco, celui-ci a été relativement simple”, a-t-il déclaré.

«Le trafic est toujours une fonctionnalité et, comme prévu, les sessions plus courtes rendent difficile de faire beaucoup par le biais de longues courses.

«Cela dit, nous avons couvert la majorité de nos objectifs et nous avons une bonne compréhension de nos limites et des domaines que nous devons améliorer.

«Cette saison, nous avons appris à attendre la compagnie de Max dans la bataille au front, mais ce fut une surprise pour nous de voir les deux Ferrari paraître si fortes; vous n’avez pas besoin d’examiner les feuilles de temps pendant longtemps pour voir que leur rythme est réel – ils pourraient être de vrais prétendants à la victoire.

«Nous avons une journée supplémentaire pour travailler sur les choses demain, ce qui est pratique car il nous semble que nous devons améliorer à la fois nos performances sur un tour et sur une longue course, mais Monaco consiste à organiser tout le week-end et aujourd’hui, c’était un début assez décent. . »

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, s’abstient cependant de «rêver» d’une victoire en course.

A ses yeux, P4 sur la grille serait une solide performance de Leclerc, avec peut-être juste un reniflement d’aller encore mieux.

«C’est toujours beau de rêver, mais nous devons être réalistes», a-t-il déclaré à Sky Italia.

«C’est vrai aussi qu’ici à Monaco en qualifications, nous pouvons être tous proches les uns des autres, quelques dixièmes peuvent faire la différence. Aussi de la part du pilote, sa capacité à bien faire et à faire un bon tour.

«Charles est toujours très bon en qualifications, il a déjà décroché une quatrième place cette année en qualifications. Donc, au moins la quatrième est une position qu’il doit essayer de garantir, alors peut-être qu’il peut faire encore mieux.

«Pour Carlos, c’est différent. Il gagne en confiance avec la voiture, il grandit, il aime la piste. Il devra tester la confiance qu’il a avec la voiture et être le plus proche possible de Charles.

