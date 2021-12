Mercedes voit « une leçon à tirer » des tactiques de remorquage de qualification de Red Bull – .

Mercedes pourrait tirer une leçon de la tactique de sillage « sans faille » que Red Bull a démontrée lors des qualifications pour le Grand Prix d’Abou Dhabi, a déclaré le directeur de l’équipe, Toto Wolff.

Cependant, il ne pense pas que Max Verstappen ait pris la pole position grâce uniquement au remorquage qu’il a reçu de son coéquipier Sergio Perez.

Lewis Hamilton s’est qualifié deuxième sur la grille, à trois dixièmes de seconde de son rival au championnat, sans utiliser un sillage de Valtteri Bottas dans l’autre Mercedes.

« Pour nous, j’aimerais que Valtteri se concentre sur l’obtention de son [lap time]», a déclaré Hamilton. « Nous travaillons en équipe car Valtteri doit faire le meilleur travail pour lui-même afin que nous puissions nous avoir tous les deux aussi haut que possible. Ce n’est donc jamais quelque chose dont nous discutons ou sur lequel nous travaillons.

Wolff a expliqué pourquoi Mercedes avait évité des tactiques similaires à celles de Red Bull dans le passé. « Nous avons généralement la conviction que le sillage de ce que vous gagnez dans la ligne droite vous fait perdre dans les virages car c’est tout simplement trop proche et c’est très difficile à orchestrer. »

En qualifications aujourd’hui, Perez a d’abord donné un remorquage à Verstappen jusqu’au virage neuf, couvrant plusieurs longues zones d’accélération, puis a reculé pour permettre à son coéquipier de parcourir les virages restants sans entrave, où suivre une autre voiture de près serait désavantageux.

« Je pense que les Red Bulls l’ont parfaitement fait aujourd’hui et je leur dois vraiment la façon dont ils l’ont fait et cela leur a donné un avantage », a admis Wolff. «Mais ce n’est pas la raison pour laquelle nous sommes en retard.

« Nous n’avions tout simplement pas assez de rythme. Perez et Verstappen plus tard, je crois, n’étaient pas en sillage et toujours rapides, si je me souviens bien. Donc une leçon à apprendre, est-ce quelque chose que nous devrions considérer à l’avenir ? Mais aujourd’hui, c’est fondamentalement un zéro pour eux.

Verstappen ne pense pas non plus que la tactique du sillage était la clé de sa pole position vitale. « Cela a été discuté avant la qualification », a-t-il expliqué. « C’était aussi très bien exécuté.

« Mais ce n’est pas quel que soit le [pole-winning] l’écart était, j’aurais peut-être gagné un dixième vers le virage neuf, ce n’est pas une ligne droite extrêmement longue. Mais néanmoins Checo [Perez] est un excellent coéquipier et aussi un vrai plaisir de travailler avec. Alors bien sûr, aussi un grand merci à lui.

Les pilotes Red Bull ont réussi la tactique sans la pratiquer en piste avant les qualifications, a-t-il déclaré. « Checo et moi nous sommes dit que nous étions confiants de le faire juste pour cette seule manche. Et c’est ce que nous avons fait.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Abou Dhabi 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :