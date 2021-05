“Mercenaire! Sortez de cette équipe! “

10/05/2021 à 19:20 CEST

Daniel Guillen

Le joueur de l’Atlético de Madrid, Joao Felix, a reçu des insultes de la part d’un petit groupe de supporters ce lundi après la dernière séance d’entraînement de l’équipe, selon les caméras du programme Sports Four: “Mercenaire! Descends de cette équipe! Va te faire foutre!”.

Les Portugais, qui n’a pas eu beaucoup d’impact sur la visite au Camp Nou, Il a récemment surmonté une blessure à la cheville qui l’a éloigné lors de certains matches de Liga. L’attaquant a raté la défaite contre Séville, en plus du match contre Eibar et Huesca. Il est revenu dans la défaite 2-1 contre l’Athletic en partant du banc.

L’ancien Benfica est passée de plus en moins cette saison et la mauvaise série de résultats de l’équipe Cholo Simeone a coïncidé avec sa mauvaise performance. Le Portugais n’a pas vu la porte depuis la 25e journée, alors qu’il était clé avec un but contre Villarreal, et son impact sur le match n’a pas été transcendantal.

Marqué dans sa deuxième saison

Joao Felix a été l’un des noms propres de la saison de l’Atlético de Madrid. Malgré les éliminations en Ligue des champions et en Copa del Rey, les colchoneros affrontent la dernière ligne droite de la saison en fonction d’eux-mêmes en LaLiga avec un calendrier favorable.

Mais c’est vrai que l’équipe a montré un visage plus vulnérable ces derniers mois, coïncidant avec la mauvaise performance des Portugais, quelque chose qui aurait suscité des critiques de la part des fans. Le joueur formé dans les catégories inférieures de Porto a participé à un total de 37 matchs dans lesquels a marqué un total de 10 buts et a distribué cinq passes décisives.