Merch officiel Ted Lasso à venir dans quelques semaines, mais vous devrez attendre plus longtemps pour acheter des maillots Richmond

Ted Lasso était le hit d’Apple TV+ en 2020. Les fans de la série attendaient avec impatience la première de la deuxième saison le 23 juillet. Cependant, les gens voulaient également qu’Apple publie des produits dérivés presque dès la fin de la dernière saison. En son absence, les produits non officiels de Ted Lasso ont inondé Amazon et Etsy.

Cependant, les fans de Ted Lasso ne devraient pas attendre plus longtemps pour pouvoir mettre la main sur quelque chose d’officiel…

Sur le podcast “Fake Doctors, Real Friends”, le show-runner de Ted Lasso, Bill Lawrence, a déclaré qu’une bande-annonce officielle pour la saison deux de l’émission arriverait dans environ trois semaines.

Il a également déclaré que les premiers articles de merchandising (« trucs initiaux ») seront mis en vente à la même heure plus tard ce mois-ci. Cependant, si vous avez attendu pour mettre la main sur un maillot de Richmond, vous devrez attendre un peu plus longtemps. Lawrence a déclaré que les kits de noms officiels de la Premier League sortiront en septembre, ce qui sera au milieu de la saison deux.

Le délai entre les débuts de la série l’année dernière et la sortie de la marchandise est en partie dû au fait que personne ne s’attendait à ce que Ted Lasso devienne autant un phénomène qu’il l’a fait. C’est de loin l’émission la plus populaire d’Apple et la personnalité du compte Twitter @TedLasso a accumulé plus de 200 000 abonnés. L’organisation des marchandises est également compliquée par des questions juridiques telles que l’obtention de l’autorisation de marque, car les droits de Ted Lasso sont partagés entre NBC (qui a dirigé les spots promotionnels originaux), Warner Bros et Apple.

Cependant, il semble que les téléspectateurs pourront posséder au moins quelque chose d’officiel de Ted Lasso à temps pour la sortie de la première de la deuxième saison. Ensuite, les kits seront publiés juste à temps pour la finale de la saison. On pense actuellement que Ted Lasso court pendant trois saisons au total.

On ne sait pas actuellement comment le produit Ted Lasso sera disponible. Pourrez-vous acheter un mug Ted Lasso sur l’Apple Store ?

