« Merci d’avoir ouvert la voie à tant de personnes. Vous serez toujours unique « 

11/12/2021 à 17:11 CET

Le monde du tennis est en deuil après avoir appris le décès de Manolo Santana à l’âge de 88 ans. L’un des premiers à réagir à la nouvelle a été Rafa Nadal. L’Espagnol a souligné que Manolo Santana a toujours « été une référence, un ami et une personne proche de tous » et a montré sa gratitude pour ce qu’il a fait et « pour avoir marqué le chemin de tant de personnes ».

« Je viens de recevoir la terrible nouvelle du décès de notre grand Manolo Santana. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises dans le passé : merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour notre pays et pour avoir marqué le chemin de tant de personnes. Vous avez toujours été une référence, un ami et une personne proche de tout le monde », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Le Majorquin, vainqueur de vingt Grand Chelem met en avant la figure de Santana, pionnière du tennis espagnol en conquérant Roland Garros en 1961 et 1964, Wimbledon en 1966 et l’Open des États-Unis en 1965.

« Tu nous manqueras Manolo; tu seras toujours unique et spécial. Salutations à ta famille et beaucoup de force en ce moment. Nous ne t’oublierons jamais », a-t-il signé. Nadal.