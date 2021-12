« Merci d’avoir ouvert la voie »

11/12/2021 à 19:49 CET

Rafa Nadal a souligné que Manolo Santana, décédé ce samedi, « était toujours une référence, un ami et une personne proche de tous« et a montré son appréciation pour ce qu’il a fait et » pour marquer le chemin de tant de« .

« Je viens de recevoir la terrible nouvelle du décès de notre grand Manolo Santana. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises dans le passé : merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour notre pays et pour avoir marqué le chemin de tant de personnes. Tu as toujours été une référence, un ami et une personne proche de touts », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Le Majorquin, vainqueur de vingt Grand Chelem met en avant la figure de Santana, pionnière du tennis espagnol en conquérant Roland Garros en 1961 et 1964, Wimbledon en 1966 et l’Open des États-Unis en 1965.

Tu vas nous manquer Manolo; vous serez toujours unique et spécial. Salutations à votre famille et beaucoup de force en ce moment.

Nous ne t’oublierons jamais! #manolosantana #santana #tennis #tennis #DEP pic.twitter.com/zKC2VejhHL – Rafa Nadal (@RafaelNadal) 11 décembre 2021

Avec Nadal, différentes entités et personnalités du sport et de la politique ont émis des messages de condoléances et de remerciements pour la mort du champion espagnol.

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a déploré la mort de Santana, qu’il a qualifiée de « légende du tennis et l’un des meilleurs athlètes de notre pays« .

Il a conquis Roland Garros, l’US Open et Wimbledon, au total 72 tournois et une médaille d’or olympique qui ont fait de lui une légende du tennis et l’un des meilleurs athlètes de notre pays. Mes condoléances à la famille de Manolo Santana, ses proches et le monde du tennis. pic.twitter.com/TSjd5kkPyp – Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 décembre 2021

« Il a conquis Roland Garros, l’US Open et Wimbledon, un total de 72 tournois et une médaille d’or olympique qui ont fait de lui une légende du tennis et l’un des meilleurs athlètes de notre pays. Mes condoléances à la famille de Manolo Santana, ses proches et le monde du tennis », a-t-il déclaré sur le réseau social Twitter.

Le président du Parti populaire, Pablo Casado, a également fait ses adieux à Santana. « Il nous laisse une légende du sport espagnol et l’un des plus grands joueurs de tennis de l’histoire. Mes condoléances à la famille et aux amis de Manolo Santana. Repose en paix », a écrit le leader populaire sur les réseaux sociaux.

Il nous laisse une légende du sport espagnol et l’un des plus grands joueurs de tennis de l’histoire. Mes condoléances à la famille et aux amis de Manolo Santana. Repose en paix. pic.twitter.com/O22Dm99vKB – Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 11 décembre 2021

La Maison de SM le Roi Il a affirmé qu' »il y a des gens qui deviennent des légendes et qui font un pays grand » et que « Manolo Santana a été et sera toujours l’un d’entre eux », après avoir confirmé son décès ce samedi à Marbella à l’âge de 83 ans.

Dans un message sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, la Maison de Sa Majesté le Roi s’est jointe aux signes de regret pour la mort de Santana.

Le Comité Olympique Espagnol (COE) et son président, Alexandre Blanc, ont reconnu le joueur de tennis madrilène comme « une légende, un mythe et un pionnier du tennis« après son décès ce samedi à Marbella à l’âge de 83 ans.

« C’est avec grand regret que nous disons aujourd’hui au revoir à Manolo Santana. Une légende, un mythe et un pionnier du tennis. Champion et gentleman, ami du sport espagnol, membre du Comité olympique espagnol et référence absolue. Le sport vous doit beaucoup , Manolo. Jamais. on ne t’oubliera pas », a-t-il ajouté.

De la même manière, Conchita Martínez, le premier Espagnol à remporter Wimbledon, des années après Santana est devenu le premier joueur de tennis espagnol à soulever le trophée du prestigieux tournoi anglais, a pleuré la mort de ce dernier, dont a souligné sa « bonté », sa « vocation » et son « dévouement au tennis ».

« Merci Manolo pour toute ta gentillesse, ta vocation et ton dévouement au tennis. Nous avons votre légende. Le monde du tennis nous manque déjà. DEP », indique Conchita Martínez sur ses réseaux sociaux.

Merci, Manolo, pour toute ta gentillesse, ta vocation et ton dévouement au tennis. Nous avons votre légende. Le monde du tennis nous manque déjà. DEP pic.twitter.com/GzzmmeGh73 – Conchita Martínez (@conchitamartinz) 11 décembre 2021

La gagnante de Wimbledon en 1994, vingt-huit ans seulement après que Santana l’ait fait, accompagne son tweet d’une photo récente sur laquelle elle est vue avec le Madrilène, décédé ce samedi.

Conchita Martínez est aussi la entraîneur actuel de l’hispano-vénézuélien Garbiñe Muguruza, également vainqueur de Wimbledon 2017.

Le Real Madrid a également publié ce dimanche un communiqué dans lequel il regrette la mort de l’ancien joueur de tennis, « un madrilène passionné » qui a conquis le tournoi de Wimbledon en 1966 avec le maillot de l’équipe.

Communiqué officiel : décès de Manolo Santana # RealMadrid – Real Madrid CF (@realmadrid) 11 décembre 2021

« Le Real Madrid, son président et son conseil d’administration regrettent profondément le décès de Manolo Santana, l’une des grandes légendes du tennis et du sport espagnol, vainqueur de quatre titres du Grand Chelem, parmi bien d’autres titres », déclare le club, qui exprime « ses condoléances et son affection et affection pour tous ses proches et ses proches ».

« Manolo Santana est l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, ainsi qu’un madridista passionné et fidèle représentant de nos valeurs tout au long de sa carrière. Son madridismo l’a amené à conquérir Wimbledon en 1966 avec le maillot du Real Madrid, devenant ainsi le premier joueur de tennis espagnol à remporter ce Grand Chelem », rappelle le club.