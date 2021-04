Merci, Donald! | Ligne électrique ⋆ 10z virale

L’un des nombreux aspects risibles de «l’administration Biden» – littéralement, Dieu sait à quel point le pauvre Joe Biden a à voir avec cela – est la façon dont il revendique le mérite des réalisations de l’administration Trump. Sur Twitter, Omri Ceren illustre le phénomène en ridiculisant le Washington Post:

Lol le Washington Post. pic.twitter.com/aJLWvoayvq – Omri Ceren (@omriceren) 7 avril 2021

L’une des conventions anti-Trump les plus stupides était le trope «sans preuves». Il s’agissait d’un frottis à usage unique, analogue à un Derringer à l’ancienne. La presse du Parti démocrate l’a renvoyé une fois, et nous ne le reverrons plus jamais. Certainement pas tant qu’un démocrate est à la Maison Blanche.

Le concept était stupide, car les politiciens disent tout le temps des choses pour lesquelles ils ne fournissent pas, à ce moment-là, de «preuves». Au cours des quatre dernières années, c’était encore pire que cela, puisque les organes de presse du Parti démocrate comme le Washington Post ont rituellement répété l’affirmation «sans preuves» même si ces preuves avaient été fournies, souvent avec beaucoup de détails, mais pas dans la même phrase.

Le Washington Post admettra-t-il que la prédiction du président Trump sur la disponibilité des vaccins en avril 2021 s’est réalisée? Il h. Je rigole. Néanmoins: de la part de ceux d’entre nous qui ont une idée de ce qui se passe, merci Donald Trump pour l’opération Warp Speed!

