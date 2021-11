« Merci, Léo, pour tout ce que tu m’as aidé »

29/11/2021

Le à 21:09 CET

Pedri González, impeccablement vêtu pour l’occasion en smoking et nœud papillon, a pris la scène du Théâtre du Châtelet à 20h47. C’est Fabio Cannavaro qui a remis le prix au joueur barcelonais.

« Bonsoir à tous, j’ai récemment eu 19 ans et je pense que c’est la meilleure façon de le célébrer de recevoir ce prix aux côtés des meilleurs footballeurs du monde », a ainsi commencé son discours. « Je tiens à remercier Barcelone, ses habitants, les entraîneurs, les joueurs et surtout les capitaines, ce qui a facilité mon séjour à Barcelone, comme Leo Messi, ici présent. Merci pour tout ce que vous m’avez aidé », a-t-il déclaré.

Puis il était temps de remercier la famille « qui me soutient toute la journée et me donne des conseils, ils le méritent », a-t-il déclaré avec émotion mais en gardant toujours son sang-froid.

Message pour l’île de La Palma et l’utilisation de

« Et enfin, je veux faire une mention spéciale à l’île de La Palma, ils passent un mauvais moment et tout mon soutien pour que cela se passe mieux. » C’est par ce message que Pedri a terminé son discours, qui a suscité de vifs applaudissements et même les acclamations de Mateu Alemany, directeur du football du Barça.

En tant qu’ambassadeur mondial de la Kick Out Plastic Foundation, il a invité l’ensemble de la population « à utiliser des plastiques recyclés pour qu’à l’avenir nous vivions tous mieux ».