Merci, Mercy lance un nouveau radiateur et visualiseur pop, ‘Winnie Crush’

Le nouveau venu de la pop australienne merci, Mercy a sorti un nouveau morceau sans effort accrocheur et sans fin, “Winnie Crush”. Le morceau – une plongée aérée dans la fine frontière entre les soins personnels et l’indulgence – a été publié aujourd’hui via Capitol Records.

L’artiste fraîchement signée se retrouve également face à ses vices dans un visualiseur animé associé à la piste, qui la trouve effrayante avec des cigarettes sensibles, des bouteilles de vin et des tranches de pizza.

Soutenu par un groove disco propulsif et des synthés chatoyants, merci explique les luttes de l’ennui et du chagrin, et les différentes façons dont ces sentiments conduisent à de mauvaises habitudes. “Je me sens un peu shi__y/Je bois encore toute la journée/Et c’est devenu si solitaire.” L’histoire est intensément personnelle, mais merci, le talent de miséricorde pour la mélodie et les phrasés pleins d’esprit permet aux auditeurs de se rapporter à son combat.

Le morceau s’inscrit dans la continuité de l’honnêteté sans faille et de la vulnérabilité palpable de l’artiste pop montante, qui étaient immédiatement apparentes sur son premier EP sorti de manière indépendante, non merci, non merci, en 2020. Alimenté par le hit viral “F__ked Myself Up”, le projet a amassé plus de 10 millions de flux Spotify et Apple Music.

Les morceaux de l’EP trouvent toujours de nouveaux fans grâce à une série de remix dont le doux “Something You Like (Henry Green remix)”, le rêveur “Wonder What It Feels Like (Novaa Remix)” et le remix “Fall Apart” de MELVV qui est en vedette sur la liste de lecture de remix mondiale phare de Spotify, Pop Remix. Depuis ses débuts, merci, Mercy a figuré sur plus de 100 listes de lecture Spotify New Music Friday, ainsi que sur les listes de lecture Today’s Hits, Future Hits, A-List Pop et Alt Pop d’Apple Music, entre autres.

Les créateurs de goût se sont également ralliés au chanteur/compositeur australien. “F__ked Myself Up” a reçu le soutien du maestro de Beats 1 Zane Lowe, tandis que V Magazine l’a surnommée “une non-conformiste indie-pop”. FLAUNT, qui a fait l’éloge de ses «hymnes pop désarmants qui offrent un aperçu du chaos juvénile», Ones To Watch, PAPER, Alternative Press et Lyrical Lemonade sont d’autres publications qui appuient merci, miséricorde.

Achetez ou diffusez “Winnie Crush”.