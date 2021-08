“Merci Modi ji”: l’AAP dit que le Premier ministre “utilise” l’école gouvernementale de Delhi pour sa publicité

in

Le gouvernement de l’AAp s’est moqué du Premier ministre Narendra Modi tout en l’accusant d'”utiliser” une école publique de Delhi pour sa publicité.

“Merci Modi ji d’avoir utilisé une école gouvernementale de Delhi pour votre publicité. Si vous avez besoin de plus de photos, faites-le nous savoir », a réagi l’AAP sur un tweet du ministère de l’Éducation de l’Union sur le « Calendrier académique alternatif pour les grades 1 à 5 ».

Le ministère de l’Éducation a inscrit l’initiative dans le cadre de la politique éducative nationale avec la photo d’écoliers, qui, selon Arvind Kejriwal, était celle d’une école publique de Delhi.

Merci Modi ji d’avoir utilisé une école gouvernementale de Delhi pour votre publicité. ???????? Si vous avez besoin de plus de photos, faites-le nous savoir. https://t.co/oIGudlqzLC pic.twitter.com/HamE2phMcy – AAP (@AamAadmiParty) 25 août 2021

Le Département de l’éducation scolaire et de l’alphabétisation du ministère de l’Éducation a lancé mardi une brochure sur les réalisations en un an de la mise en œuvre de la NEP aujourd’hui pour commémorer un an de la mise en œuvre de la politique nationale d’éducation (NEP 2020). La brochure a été lancée virtuellement par le ministre de l’Éducation, Dharmendra Pradhan.

