27/12/2021 à 15h33 CET

Le Président de la Principauté des Asturies, Adrián Barbón a annoncé avoir été testé négatif au test PCR qui a été fait après jourr positif pour coronavirus le 17 décembre dernier et restent hospitalisés dans le HUCA et, par la suite, isolés après leur sortie.

« De retour au bureau, après m’avoir informé que Je suis négatif à la PCR pour détecter le COVID. Demain, mardi, je reprendrai mes fonctions de Président de la Principauté des Asturies. Merci pour tant d’amour reçu tous ces jours d’isolement et merci à nos professionnels de santé, à toutes les personnes qui composent notre Service de Santé. Je veux garder un souvenir particulier pour toutes les personnes qui, en ce moment, luttent contre le virus, notamment celles qui sont admises dans les hôpitaux. Tout mon amour et ma force, vous allez l’obtenir. Un énorme câlin », a-t-il commenté à travers un message qu’il a posté sur son compte Facebook personnel.

« Pour la première fois de ma vie, je passerai le réveillon de Noël seul. Je ne fais pas exception. Beaucoup de gens le vivront comme ça, à cause de COVID. tous ceux qui n’auront pas de réveillon en famille pour travailler dans ces services, qui sont vitaux et essentiels, pour la société dans son ensemble. Je veux aussi me souvenir de toutes les personnes qui ont passé ces dates seules pendant des années « , a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux etn un jour où il n’a pas pu présider le Conseil des gouverneurs au cours duquel les nouvelles restrictions dans les Asturies ont été approuvées.

« Même si le virus m’isole, je passerai le réveillon seul, mais je ne me sentirai pas seul. Les appels et les appels vidéo me permettront d’être en contact avec les gens que j’aime, ma famille et mes amis. Tout comme je l’ai fait Je ne me suis pas senti seul pendant tous ces jours. Bien que je ne sois pas bien, vous m’avez fait me sentir bien avec tant d’affection. Merci, vraiment, pour tant « , a remercié Barbón en demandant que » la douleur n’éteigne pas le sourire des enfants » et en pensant à ses nièces Cayetana et Marina . « Je refuse de renoncer à leur laisser un monde pire. Ne les laissons pas étouffer notre espoir. »