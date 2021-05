20/05/2021

Le futur entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho, Il s’est souvenu de Sami Khedira à sa retraite avec une publication sur son profil Instagram: “Un gars formidable et un professionnel incroyable mettant fin à une carrière incroyablement réussie. Merci pour tout ce que vous m’avez donné, en tant que joueur et en tant qu’ami. Tout le meilleur pour votre prochain chapitre.”.

Les Portugais, qui Il a été licencié en tant que manager de Tottenham il y a quelques semaines, a publié une image dans laquelle il donne des instructions au joueur lors d’un match avec le Real Madrid, où coïncidé pendant trois saisons entre 2010 et 2013.

Sami Khedira était l’un des acteurs les plus importants de la scène portugaise dans la capitale. L’équipe blanche a essayé de détrôner la Barcelone de Pep Guardiola avec un style de jeu pressant et réactif et le milieu de terrain allemand était l’un des éléments les plus utilisés et formé un double pivot solide avec Xabi Alonso.

Une carrière allemande réussie

Sami Khedira, malgré le départ de Mourinho en 2013, Il est resté deux saisons supplémentaires au Real Madrid, où il a remporté la Ligue des champions tant attendue avec Carlo Ancelotti l’année suivante.. Ils ont tous les deux fait une Ligue espagnole, une Coupe et une Super Coupe, mais les mauvais résultats ont conduit au licenciement du technicien.

L’Allemand aussi a remporté cinq Scudetto et trois autres Coppa avec la Juventus, où c’était pratiquement six ans. Plus tard, il a signé un court contrat avec Hertha Berlin. Il a également été une figure capitale avec l’Allemagne pour remporter la Coupe du monde en 2014..