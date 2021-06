“Merci quel honneur” dit Vidya Balan alors qu’elle réagit au nouveau post sherni d’Amul

Dans son dernier article d’actualité, Amul a montré la jolie photo de Vidya Balan avec le texte en gras surligné qui dit “Partagez Na Please” (Source de la photo : Amul/ Twitter)

Le dernier film de Vidya Balan, Sherni, sorti sur la plate-forme OTT Amazon Prime le 18 juin, a également suscité de nombreux compliments de la part de ses téléspectateurs et de ses critiques. Cette fois, en fait, même Amul n’a pas pu s’épargner la puissante performance de l’acteur dans le film et a fini par saluer l’actrice. La marque de produits laitiers populaire, qui propose de temps en temps des idées d’actualité virales pour sa marque, a créé une autre actualité mettant en vedette le personnage de dessin animé de Vidya Balan en tant que Sherni.

Dans son dernier article d’actualité, Amul a montré la jolie photo de Vidya Balan avec le texte en gras surligné qui dit “Partagez Na Please” à côté de “Protected Farociously”.

La marque a partagé la photo sur ses comptes Twitter et Instagram officiels avec la légende : Vidya Balan joue dans un film humain-animal. Jusqu’à présent, la publication a recueilli plus de 1 400 likes et 98 retweets sur Twitter et quelque 60 785 likes et 105 commentaires sur Instagram. Amazon Prime India a également aimé la publication d’Amul sur Instagram et a commenté : « Le sherni de l’Inde ».

Alors que la publication a suscité un trafic et une appréciation considérables de la part des internautes sur les réseaux sociaux, l’acteur Vidya Balan a également reconnu la publication virale et a remercié Amul pour son gentil geste. L’acteur a posté une histoire sur Instagram avec la photo et la légende “Merci quel honneur” en utilisant quelques émojis cardiaques, en taguant Amul India.

L’actrice Jacqueline Fernandez, qui a récemment été vue aux côtés de la chanteuse Badshah dans la chanson “Paani Paani”, est également allée sur Instagram et a partagé son appréciation pour le film sur Instagram avec le texte, “Un si bon film !! J’aimerais qu’il y ait plus de justice pour les animaux », avec des emojis tristes.

Alors que Sherni de Vidya Balan reçoit des critiques élogieuses de la part des critiques de cinéma, il a également reçu des critiques de l’acteur et critique de cinéma Kamaal Rashid Khan qui a qualifié la dernière sortie de Balan de « petit film ». Dans le tweet, il a écrit : « Beaucoup de gens me demandent de revoir le film Sherni. Chers gens, veuillez noter que je ne regarde pas de si petits films, ni ne les critique ni n’en parle. Parce que je suis ThebrandKRK le critique n°1 dans le monde Dr KRK ».

Le tweet n’a pas bien plu aux fans de Vidya Balan et l’un d’eux a réagi à son tweet. « Vous êtes prêt à examiner les radhe, mais pas prêts à les examiner. Le problème est en vous ».

Réalisé par Amit Masurkar, le film met également en vedette Mukul Chadda, Vijay Raaz, Neeraj Kabi, Sharat Saxena et Brijendra Kala dans des rôles importants. Le film tourne autour du voyage du MPO Vidya Vincent (Vidya Balan) et de son équipe qui font face à tous les obstacles pour tenter de sauver la tigresse.

Sherni est le deuxième projet d’Abundantia Entertainment (société de production de films, Mumbai) à sortir sur la plateforme OTT Amazon Prime Video. Le premier film était Shakuntala Devi, avec également Vidya Balan, qui est sorti sur la plate-forme OTT l’année dernière.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.