Merci, Saw: Le visage de Samuel L.Jackson dans la nouvelle affiche en spirale est une chose de cauchemars

Les fans de Saw ont eu ce que l’on peut littéralement appeler une très longue attente pour le dernier chapitre de la série, Spiral: From The Book Of Saw. Après tout, le film devait initialement sortir il y a près d’un an – en particulier en mai 2020 – mais l’expérience a été retardée à plusieurs reprises en raison de la pandémie. Heureusement, alors que les choses dans le monde commencent à s’améliorer, le film est sérieusement presque là, et par conséquent, nous avons maintenant une nouvelle affiche profondément dérangeante pour le long métrage d’horreur mettant en vedette Samuel L. Jackson.