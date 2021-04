Merci, Ursula! Le programme de vaccination en plein essor du Royaume-Uni doit remercier le chef de l’UE VDL, déclare un expert | Politique | Nouvelles

L’éminent chroniqueur financier Matthew Lynn a déclaré qu’avant la pandémie de Covid, la Grande-Bretagne n’était jamais un fournisseur majeur de vaccins. Tout a changé le mois dernier lorsque Bruxelles a menacé de bloquer les exportations du vaccin AstraZeneca d’Oxford dans une rage jalouse face au succès du déploiement du Brexit en Grande-Bretagne.

Cela a incité l’industrie pharmaceutique du Royaume-Uni à passer à l’overdrive, inaugurant une nouvelle ère dans laquelle la Grande-Bretagne est devenue un important fabricant de vaccins.

Dans le Sunday Telegraph, il a déclaré: «Le Royaume-Uni n’a pas été un grand fabricant de vaccins, mais les brimades et les menaces de Bruxelles signifient que nous le serons bientôt.

«En fait, il y a eu un« dividende Ursula »car le Royaume-Uni découvre qu’il ne peut pas compter sur des approvisionnements de l’autre côté de la Manche et doit fabriquer plus de choses chez lui.»

Il a ajouté: «Il est difficile de voir de nombreuses réalisations tangibles de la décision de l’UE l’été dernier de prendre le contrôle de l’approvisionnement du continent en vaccins potentiels contre le Covid-19.

LIRE LA SUITE: l’UE « s’est tirée une balle dans les pieds » – un groupe de réflexion découvre une statistique qui SHAMES bloc

«Il a commandé trop peu de mauvais vaccins, n’a pas investi dans la production, hésité sur les autorisations, sapé la confiance dans le seul qu’il a acheté en quantité, puis s’en est pris aux entreprises fabriquant les vaccins dans une panique aveugle.

«Le résultat a été une campagne de vaccination lamentable, qui a pris du retard sur des pays aussi avancés et technologiquement avertis que, euh, le Maroc et la Turquie, et une troisième vague de Covid engloutit maintenant le continent. Ça n’a pas été génial.

«Ce qu’il a réalisé, c’est faire de la Grande-Bretagne un acteur majeur du vaccin pour la première fois. Bien que le Royaume-Uni dispose d’un secteur des sciences de la vie de classe mondiale, nous n’étions pas très fiers de la fabrication de vaccins.

«L’Inde, la Chine et bien sûr les États-Unis étaient bien plus importants sur la scène mondiale, tandis qu’en Europe, la France et la Belgique étaient des acteurs beaucoup plus importants.»

NE MANQUEZ PAS:

Le Royaume-Uni prospérerait sans l’Écosse, car la nation subirait de lourdes pertes [ANALYSIS]

Les Britanniques se moquent de l’UE après qu’un expert met en garde contre l’effacement économique [INSIGHT]

Forte augmentation du soutien au Brexit alors que les Britanniques pleins d’espoir se retournent contre l’UE [REVEALED]

M. Lynn a déclaré que si cette même logique était appliquée à d’autres industries, la Grande-Bretagne post-Brexit pourrait redynamiser les secteurs en panne tout en en créant simultanément de nouveaux.

Il a ajouté: «Mais cela ne s’arrête pas là. La même logique s’appliquera à toute une gamme d’industries, de l’électricité aux transports, en passant par les services financiers et l’alimentation.

«Alors que l’UE devient de plus en plus agressive et protectionniste, les chaînes d’approvisionnement vont se raccourcir et beaucoup d’argent sera disponible pour augmenter la production nationale.

«C’est une énorme opportunité potentielle – tout ce que les entreprises britanniques doivent faire maintenant, c’est la saisir.»

Le chroniqueur influent a parlé alors que le nationalisme des vaccins continue de sévir dans l’UE.

Après avoir critiqué à plusieurs reprises d’autres pays, y compris le Royaume-Uni, pour s’y être soi-disant engagé, il a décidé de bloquer les exportations vers des pays ayant des taux de vaccination plus élevés que le sien.

Mme von der Leyen n’a fait marche arrière que lorsque Downing Street a réagi avec fureur et que le scandale risquait de déclencher une guerre commerciale dommageable.

Le crachat n’a pas fait grand-chose pour masquer les terribles efforts de l’UE pour vacciner sa population.

Il est actuellement loin derrière le Royaume-Uni et les États-Unis, certains États de l’UE étant même contraints de retourner dans un troisième verrouillage national sans précédent pour essayer de contenir le virus.