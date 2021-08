Merck lance le nouveau stylo Pergoveris® pour le traitement de la fertilité en Inde

Pergoveris® est indiqué pour la stimulation du développement folliculaire chez les femmes adultes présentant un déficit sévère en LH et FSH.

Merck Specialties Pvt Ltd, la division de soins de santé de Merck en Inde, a récemment lancé Pergoveris® Pen pour le traitement avancé de l’infertilité en Inde.

Ce lancement met l’accent sur la motivation de la société à répondre aux besoins médicaux non satisfaits en proposant une option de traitement combiné amélioré, pratique et prêt à l’emploi pour les femmes présentant un déficit sévère en hormone folliculo-stimulante (FSH) et en hormone lutéinisante (LH).

L’infertilité n’est rien de moins qu’une endémie chez les Indiens et dépend largement d’un cycle d’ovulation approprié. L’ovulation est un processus par lequel un ovocyte mature et fécondable est libéré du follicule ovarien. Ce processus est le résultat d’une séquence d’événements bien définie qui inclut l’effet combiné des gonadotrophines hypophysaires, de la FSH et de la LH. Tout trouble fonctionnel de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien peut conduire à l’absence ou à une ovulation peu fréquente, entraînant une infertilité. Le nouveau stylo Pergoveris® permet une expérience de traitement améliorée pour les patients présentant un déficit sévère en FSH et LH sur prescription d’un spécialiste de la FIV.

“Comme plusieurs études suggèrent que près de 27,5 millions de couples indiens sont aux prises avec l’infertilité et recherchent activement des solutions de fertilité,1 nous nous efforçons de réaliser les rêves de ces couples aspirant à devenir parents, en leur offrant des options de traitement avancées. Notre engagement à fournir une gamme optimale de produits dans le domaine des médicaments de fertilité est un pas en avant avec le dernier ajout de Pergoveris® prêt à l’emploi Pen, étant une combinaison prémélangée unique de FSH humaine recombinante (rhFSH) et de LH humaine recombinante ( rhLH) sur les marchés indiens », a déclaré Anandram Narasimhan, directeur général de Merck Specialties Pvt Ltd.

La nouvelle version de première main du stylo Pergoveris® est une combinaison révolutionnaire d’une poudre lyophilisée et d’un solvant, réduisant la probabilité d’erreurs de reconstitution. En conséquence, Pergoveris® délivre avec plus de précision et, par conséquent, est plus accessible à l’auto-administration par les patients pendant le traitement de l’infertilité.

De plus, en éliminant le besoin de mélanger, Pergoveris® Pen est la première option thérapeutique combinée au monde pour les gonadotrophines recombinantes, démontrant l’efficacité, l’innocuité et la possibilité de combiner la follitropine alfa recombinante avec la lutropine alfa recombinante, dans un seul dispositif prêt à injecter, en utilisant Technologie Filled-By-Mass, pour les femmes infertiles dans un rapport physiologique de 2:1.

