MERCOSUR en crise ! Les pourparlers sur l’expansion de la ZEP avec l’Inde sont suspendus

Les événements actuels montrent les faiblesses politiques du bloc.

Par Paola Andrea Baroni

Le Mercosur est dans une impasse commerciale et traverse une crise depuis 20 ans. Il existe des asymétries de pouvoir et structurelles entre les membres, et cela se voit dans les différentes opinions qu’ils ont sur ce qui doit être fait ; il n’y a pas de convergence sur leurs intérêts. Pour le Brésil, l’adhésion au Mercosur répondait plus à un objectif stratégique dans les négociations internationales qu’à des raisons commerciales. Dans le cas de l’Argentine et de l’Uruguay, l’intérêt était commercial : accéder au marché du géant sud-américain. Le fait est que cette asymétrie implique que le Brésil devrait prendre un rôle de premier plan dans le bloc -mais il n’est pas disposé à payer les coûts que ce leadership entraîne-, et que l’Argentine devrait l’accepter et jouer un rôle contrebalancé. Cela ne s’est pas produit.

Le Mercosur est, en fait, un marché commun imparfait car la libéralisation complète des tarifs entre les membres n’a pas été réalisée après 30 ans. En ce sens, les listes d’exceptions sont toujours en vigueur. Le désaccord entre les membres se voit également sur le tarif extérieur commun : le Brésil et l’Uruguay veulent le diminuer, et l’Argentine l’utilise pour protéger son industrie nationale affaiblie. Il existe donc un équilibre délicat entre libéralisation –pour les filières agricoles- et protectionnisme, confortable pour certains membres. Par ailleurs, l’Argentine a annoncé l’année dernière qu’elle ne participerait pas aux négociations d’accords commerciaux extra-régionaux. Par conséquent, le bloc ne respecte pas son objectif fondateur de créer un grand marché commun en Amérique du Sud. Ici, nous pouvons observer l’influence prononcée dans le développement du bloc de la politique intérieure du Brésil et de l’Argentine, des intérêts des industries nationales des membres, ainsi que la crise macroéconomique rencontrée.

La crise continue et l’impasse ont conduit à une attente de frustration de la part de pays plus petits comme l’Uruguay. Dans un contexte de mondialisation, la géographie a été dépassée par un marché mondial. Dans le cas de l’Uruguay, les principales possibilités d’exportation se situent en dehors du Mercosur ; pour ce pays, le commerce intrarégional a perdu de sa pertinence. L’Uruguay est le plus touché par les conséquences de l’impasse et du conflit de pouvoir à l’intérieur du bloc. A court terme, l’impact de l’idée de l’Uruguay de chercher des partenaires tiers (ce n’est pas la première fois qu’il le fait) est plus politique qu’économique ; il vise à faire pression sur l’Argentine pour qu’elle s’assoie et négocie les changements qu’elle considère, avec le Brésil, nécessaires pour avancer dans le processus d’intégration. Ni l’Uruguay ni le Brésil ne trouvent aujourd’hui suffisamment d’incitations matérielles pour approfondir les relations au sein du Mercosur. Enfin, il faut ajouter les différences idéologiques entre les membres, qui ne contribuent pas à apaiser les tensions.

Par conséquent, on peut observer une érosion des objectifs communs et une perte de vision sur le projet, ayant pour résultat une fixation inadéquate des priorités (généralement nationales). Les événements actuels montrent les faiblesses politiques du bloc. La solution? Adapter le Mercosur aux nouvelles réalités du monde, en analysant les coûts et les bénéfices pour tous les membres. Cela peut inclure d’explorer différentes potentialités et de restructurer les secteurs industriels, quelque chose de difficile à voir bientôt.

Qu’en est-il des pourparlers d’expansion du Mercosur et de l’Inde PTA ?

Les pays membres, dont l’Argentine, le Paraguay, l’Uruguay et le Brésil (MERCOSUR) sont en pourparlers avec l’Inde, pour l’extension de l’ACP existante.

Il y a une impasse dans les négociations concernant l’approfondissement de l’accord de 2004 du fait que les deux acteurs appliquent des politiques protectionnistes aux biens qu’ils exportent et tous deux ont signé peu d’accords commerciaux.

La pression des secteurs industriels de l’Argentine et du Brésil et du secteur agricole en Inde, a été importante dans ce retard. Malgré cela, il existe des potentialités dans des secteurs pertinents à la fois pour l’énergie, l’agriculture et sa technologie, des complémentarités dans le secteur pharmaceutique, l’informatique et les industries créatives. Je pense que tant que les divergences au sein du Mercosur perdurent – ainsi que la pandémie – il y aura peu d’amélioration dans cette négociation.

(L’auteur est un spécialiste des relations internationales – Chercheur à l’Universidad Siglo 21 (Córdoba, Argentine). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)