Mercredi 13 annonce la tournée américaine ’20 Years Of Fear’

Icône punk d’horreur lourde mercredi 13 glissée des profondeurs des toiles d’araignée de Charlotte, en Caroline du Nord au début des années 1990 – se frayant rapidement un chemin au sommet des horribles sommets du rock, du punk et du métal croisé avec sa musique solo électrisante et acclamée, ses tournées internationales implacables et aussi en tant que leader du célèbre supergroupe punk d’horreur Poupées Meurtrières. Aujourd’hui, près de 20 ans après la formation de son groupe homonyme, MERCREDI 13 est sur le point de faire passer son projet solo au niveau supérieur en signant un contrat mondial avec Disques de napalm.

En outre, MERCREDI 13 a annoncé une énorme tournée aux États-Unis en 2022, baptisée « 20 ans de peur ». Débutant le 23 mars 2022 à Albuquerque, Nouveau-Mexique, la tournée proposera une setlist spéciale couvrant MERCREDI 13toute sa carrière. Trois dates sélectionnées comprendront également un ensemble d’une autre icône punk/métal Doyle. Après avoir visité de nombreuses villes américaines, la tournée se terminera le 7 mai à Sacramento, en Californie.

MERCREDI 13‘s « 20 ans de peur » Tournée de gros titres aux États-Unis :

23 mars – Albuquerque, NM @ Launch Pad



25 mars – Austin, TX @ Venez le prendre en direct



26 mars – Houston, Texas @ Warehouse Live Studio



27 mars – Dallas, Texas @ Amp’d Live



29 mars – Nashville, TN @ Sous-sol Est



30 mars – Atlanta, GA @ Masquerade



31 mars – Spartanburg, Caroline du Sud @ Ground Zero



01 avril – Harrison, OH @ Blue Note (avec également DOYLE)



02 avril – Columbus, OH @ The King Of Clubs (avec également DOYLE)



03 avril – Pittsburgh, PA @ The Crafthouse



05 avril – Harrisburg, PA @ HMAC – Stage Of Herr



06 avril – Clifton, NJ @ Dingbatz



08 avril – New Bedford, MA @ The Vault



09 avril – Poughkeepsie, NY @ The Chance (avec également DOYLE)



10 avril – Syracuse, NY @ Horizon perdu



13 avril – Leesburg, VA @ Tally Ho Theatre



14 avril – Buffalo, NY @ Ironworks



15 avril – Cleveland, OH @ The Winchester



16 avril – Flint, MI @ Machine Shop



17 avril – Grand Rapids, MI @ The Stache @ Intersection



19 avril – Ft. Wayne, IN @ Piere’s



20 avril – Hobart, IN @ The Art Theatre



22 avril – Angola, IN @ Eclectic Room



23 avril – Joliet, Illinois @ The Forge



24 avril – Bloomington, IL @ Castle Theatre



26 avril – Green Bay, WI @ EPIC Events Center



27 avril – Belvidere, IL @ Apollo Theatre



29 avril – Colorado Springs, CO @ Sunshine Studios



30 avril – Denver, CO @ HQ



01 mai – Grand Junction, CO @ Mesa Theatre



03 mai – Tempe, AZ @ Pub Rock



05 mai – San Diego, Californie @ Brick By Brick



06 mai – Los Angeles, CA @ The Whisky A Go Go



07 mai – Sacramento, Californie @ Goldfield Midtown

MERCREDI 13 a déclaré : « Après deux ans d’absence, nous sommes plus que ravis de revenir et de jouer en direct. Nous serons la tête d’affiche des États-Unis en jouant une carrière spéciale « 20 ans de peur » setlist. Cela fait 20 ans que tout a commencé pour moi avec Poupées Meurtrières et j’ai hâte de célébrer toutes ces années de musique avec nos fans. »

Il ajoute : « Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons signé avec Disques de napalm pour la sortie de notre prochain album, le neuvième volet du MERCREDI 13 catalogue, prévu pour 2022. Le nouvel album sera chargé d’un arsenal complet d’astuces et de friandises pour lesquelles les fans mourront. »

MERCREDI 13 est:

mercredi 13 – voix



Surman romain – guitare principale



Jack Tankersley – guitare



Troy Doebbler – basse

Crédit photo: Jérémy Saffer

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).