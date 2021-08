Mercredi 13 reporte sa tournée au Royaume-Uni en raison d’une « incertitude persistante avec des restrictions de voyage »

MERCREDI 13 a reporté sa tournée en tête d’affiche au Royaume-Uni précédemment annoncée au milieu d’un pic international d’infections à coronavirus et d’hospitalisations attribuées à la variante delta. Le trek devait débuter le 26 octobre à Plymouth et se terminer le 14 novembre à Bristol.

MERCREDI 13Le leader du même nom a déclaré dans un communiqué: “En raison du paysage en constante évolution, y compris l’incertitude persistante avec les restrictions de voyage, nous avons pris la décision déchirante de reporter notre tournée principale à 2022. Les dates seront annoncées dès que possible, et tous les billets resteront valables”.

MERCREDI 13le dernier album de, “Nécrophage”, est sorti en septembre 2019. Le LP a été enregistré par Michael Spreitzer, qui est le producteur, ingénieur du son et guitariste de longue date de DIABLE CONDUCTEUR, et est le premier MERCREDI 13 enregistrer pour présenter des spots invités, qui incluent des performances par Alice Cooper, Roy Mayorga de PIERRE AURE (qui fournit une bande-son de synthé étrange, authentique et inspirée des années 80 à l’album), Alexi Laiho de ENFANTS DE BODOM, et Cristina Scabbia de BOBINE DE LACUNE. Faire également une apparition sur l’album est Jeff Clayton, membre de groupes punk légendaires ANTIVU et GG Allin‘s JUNKIES DE MEURTRE.

Novembre dernier, MERCREDI 13 a sorti un clip officiel pour sa reprise de INXSla chanson à succès “Démon à l’intérieur”. Le clip, filmé et réalisé par Vicente Cordero (3DENTS, DEUIL DE SEPTEMBRE), créé lors du très attendu du groupe “Halloween Spooktacular!” événement le samedi 31 octobre en direct de Whiskey A Go Go à West Hollywood, Californie.

