Mercredi 1er décembre 2021

04/12/21 à 07:56 CET

SPORT par Panenka

Très bien, nous avons déjà vu le gala de la Ballon d’Or 2021. Qu’en avez-vous pensé ? Je trouve que ça manquait de glamour. Quoi qu’il en soit, applaudissements pour Messi… Je mentirais si je vous disais que je n’ai pas célébré plus d’un but que l’Argentin a marqué avec lui. Barça.

Nous avons tous un passé et, compte tenu de ce que j’ai vu, dans mon adolescence, je n’avais pas beaucoup de but dans le choix d’une équipe à encourager. Mais, où allons-nous: j’en ai un peu marre qu’autant de vétérans dominent le perchoir. Et si on cédait la place à la nouvelle génération ?

Le règne de Ronaldo et Messi touche à sa fin. Il est maintenant temps pour les joueurs légèrement pires. Notre heure est venue. C’est inévitable, alors mieux vaut être préparé, car le vainqueur de 2022 sera très différent. Vous devez vous concentrer sur l’avenir.

Regarde moi et dis moi : Qui va être le footballeur qui va dominer cette saison ? Ne savez-vous vraiment pas? Si vous n’avez besoin que de voir quelques faits saillants pour vous en rendre compte. je te donne une piste : le Ballon d’Or de l’année prochaine sera jeune, électrique, rapide, charismatique et buteur. Commencez par la gauche, faites face à l’avant et au but. Cela vous semble-t-il familier ?

Exactement, Neymar Ce serait l’idéal, mais il est blessé. Alors s’il ne le gagne pas, j’suis prêt à le ramasser. C’est la même chose que j’ai fait avec lui Real Madrid: ramasse-le par terre alors qu’il n’y avait presque plus personne. Aussi, il est temps que le prix revienne au Bernabéu, vous ne trouvez pas ?

Alors si on ne signe pas Mbappé, Je me porte volontaire. Car nous conviendrons que faire campagne pour mon collègue Benzema n’a pas fini de cailler. Pauvre Karim, tu sais que les Français ne l’ont pas tout à fait avalé.

Ç’est mon tour. Pensez-y, cher journal, ce serait l’histoire de l’année : le joueur sous-estimé, l’attaquant que tout le monde accusait d’être un fusil de chasse forain, le footballeur avec l’un des salaires les plus bas de l’équipe s’est transformé en héros du jour au lendemain.

Ce dont je ne suis pas sûr, c’est de savoir si je veux que le Real Madrid mobilise ses machines pour soutenir ma candidature, qui avec cela ils ont montré qu’ils avaient moins d’odorat que l’ancien Vini.

V. Junior