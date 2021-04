Mercredi Prop Prédiction ⋆ .

Bienvenue à nouveau pour un autre tour des meilleurs accessoires de joueur de paris NBA. Ici, nous couvrirons les meilleurs choix de paris et prédictions de la NBA pour la liste des neuf matchs de mercredi, y compris Nikola Jokic, Alex Len et Jae Crowder.

En plus de cet article, assurez-vous de consulter le Awesemo OddsShopper aussil. Sa comparaison côte à côte des cotes des paris NBA sur tous les paris sportifs du marché en fait la ressource idéale pour garantir que vous pariez au meilleur prix à chaque fois.

Rejoignez AWESEMO + aujourd’hui!

Utilisez des données précises et des outils avancés conçus par le lecteur DFS n ° 1.

Prédiction de paris sur la NBA: Accessoires pour joueurs de la NBA | 7 avril

Alex Len plus de 6,5 rebonds

Quiconque a joué au basketball fantastique pendant toute la saison connaît très bien les frustrations de la position centrale des Wizards. Après Thomas Bryant a déchiré son ACL, l’entraîneur Scott Brooks a simplement refusé de s’en tenir à un seul joueur à la position sur une base nocturne. Il semble qu’il sera obligé de participer au match de division de ce soir contre le Magic. Avec Robin Lopez très discutable à jouer après avoir subi une blessure en quad lundi, Len estime que le temps de jeu est amplement suffisant.

Il n’est pas nécessaire de trop compliquer cette analyse. Lorsque Lopez est tombé tôt lundi soir avec la blessure, Len a été poussé dans un rôle important par défaut. Même si Lopez est capable de s’habiller et d’être disponible ce soir, Len pense certainement avoir le dessus en termes de temps de jeu. En 29 minutes lundi, Len a saisi huit rebonds. Avec 13 points et quatre blocs, les planches ont arrondi une ligne globale solide. Len n’a joué que 29 minutes une autre fois au cours des 10 derniers matchs. Il a également réalisé une performance de neuf rebonds dans cette sortie.

Le dernier contenu de paris sportifs d’Awesemo Odds

Bien que Len soit loin d’être un joueur qui épatera qui que ce soit, il a prouvé que, avec suffisamment de minutes, il pouvait être un facteur déterminant. Le Magic et Wizards sont tous les deux deux des meilleures équipes de rebond de la NBA. Cela dit, Orlando n’a plus de centre All-Star Nikola Vucevic patrouillant à l’intérieur. Jouez sur 6,5 rebonds pour Len ce soir.

Nikola Jokic Under 9.5 passes décisives

Parier contre Jokic n’est jamais une chose facile à faire. Le Joker a été sur une déchirure incroyable statistiquement cette saison. Il n’est pas surprenant qu’il soit devenu le favori des paris de la NBA pour remporter le titre de MVP alors que d’autres prétendants ont été contraints de quitter l’action en raison de blessures. Jokic est presque en moyenne un triple-double sur la saison, enregistrant 26,4 points, 10,9 rebonds et 8,6 passes décisives par match. Ce dernier chiffre dans la colonne des passes décisives se démarque en ce qu’il s’agit de près d’une aide entière inférieure à la ligne d’accessoires des joueurs de la NBA de 9,5 pour le match de ce soir.

le Awesemo NBA Player Props Tool tient à parier sous le total des passes décisives de Jokic ce soir. Jokic et les Nuggets devraient accueillir les Spurs dans le premier de deux matchs consécutifs entre les équipes. Lors du seul affrontement face à face précédent cette saison, l’équipage de Gregg Popovich a eu des résultats variables en essayant de contenir Jokic. Bien que Jokic ait remporté 35 points lors de la victoire de 10 points des Spurs, il a terminé avec seulement cinq passes décisives.

Regardez également les récentes statistiques de Jokic pour une raison supplémentaire de croire que la ligne de paris NBA de ce soir pourrait être légèrement gonflée. S’il est vrai qu’il a enregistré des matchs consécutifs avec des totaux d’assistance à deux chiffres, gardez à l’esprit que Denver était sans co-star. Jamal Murray dans chacun de ces concours. Murray est officiellement discutable pour jouer ce soir, et son retour ne ferait que soutenir davantage un jeu sous les moins de 9,5 passes décisives pour Jokic. Avant les deux derniers matchs, Jokic avait récolté moins de 9,5 passes décisives en cinq matchs consécutifs. Cherchez une régression à la moyenne dans le match de ce soir.

Jae Crowder Under 2.5 Made 3 pointeurs

Seuls les Knicks ont une meilleure défense à 3 points que les Jazz cette saison. Les adversaires se sont connectés sur seulement 34,4% des 3 points contre l’Utah cette saison, une grande raison pour laquelle le Jazz a la troisième meilleure défense de la NBA avec seulement 107,2 points alloués par match. Ce n’est pas exactement un signe positif pour les tireurs Suns, Crowder compris. Alors que ses 38,5% de tirs au plus profond de la saison ne sont pas à éternuer, ce match est loin d’être souhaitable.

Le dernier contenu de paris sportifs d’Awesemo Odds

De plus, Crowder s’est effondré ces derniers jours. Une performance de 0 en 9 il y a cinq matchs se distingue comme une performance particulièrement médiocre, car Crowder n’a dépassé 11 points qu’une seule fois au cours des six derniers matchs. Il a manqué de 2,5 triples faits à chacun des deux derniers matchs. De plus, ses tentatives ne promettent pas exactement qu’il y arrivera ce soir contre une défense étouffante de l’Utah.

Après avoir réussi 26 tirs de profondeur sur une période de trois matchs (et n’en avoir touché que sept), il semblerait que quelqu’un soit entré dans l’oreille de Crowder. Dans les trois matchs depuis, il a tenté 11 3 points. S’il tente un 3 à 5 similaire dans le match de ce soir, il devrait tirer mieux que 50% pour dépasser la ligne de paris de la NBA de 2,5. Pariez contre ce qui se passe contre la forte défense de périmètre du Jazz.

Suivez-nous sur tous nos canaux sociaux! Découvrez notre Twitter, Facebook, Instagram et Youtube pour plus de contenu Awesemo.

Consultez la page d’accueil d’AwesemoOdds pour plus de contenu sur les paris sportifs, y compris plus de choix et de pronostics.