Mercure rétrograde est de retour : voici tout ce dont vous avez besoin pour y survivre

C’est cette période de l’année que nous redoutons tous : Mercure rétrograde. D’ici au 18 octobre, le cosmos va faire toutes sortes de ravages dans votre vie. Attendez-vous à des problèmes d’ordinateur portable, à des problèmes de communication, à des plans qui échouent et à des textes aléatoires d’ex vous demandant ce que vous avez fait après tout ce temps. Depuis que Mercure rétrograde à l’automne 2021 se produit sous le signe de la Balance gouvernée par Vénus, préparez-vous également à certains DRAMA dans le département des relations.

Que vous pensiez ou non que Mercure conspire contre vous, les effets secondaires supposés de la phase peuvent être ennuyeux. La bonne nouvelle, c’est qu’il s’agit du dernier Mercure rétrograde de 2021. Vous pouvez vous défendre contre les mésaventures causées par ce phénomène cosmique à l’aide de kits de nettoyage, de cristaux puissants et de manuels d’astrologie., et des bougies artisanales apaisantes. La Balance est également le signe du luxe et de la beauté, donc une brume rafraîchissante pour la peau peut vous aider à rester éclatant pendant cette période épuisante.

Prenez donc un moment pour vous détendre, méditer et réévaluer. Ensuite, découvrez tous les éléments essentiels rétrogrades de Mercury que nous avons rassemblés pour vous aider à vous en sortir indemne.