Mercury Circle Feat. Avalez le soleil, ex enfants de membres de Bodom: Clip vidéo “ You Open Up The Earth ”

CERCLE MERCURE, le nouveau groupe avec l’ancien ENFANTS DE CORPS le batteur Jaska Raatikainen et AVALER LE SOLEILde Jaani Peuhu, a publié un clip vidéo pour une chanson intitulée “Vous ouvrez la terre”.

Étiqueté comme “un groupe à surveiller en 2021” par Marteau en métal ROYAUME-UNI, CERCLE MERCURE crée une offre diversifiée de musique atmosphérique et sombre où les chansons diffèrent énormément dans l’expression et l’esthétique sonore. Des paysages sonores imprégnés de métal sombre avec de puissants synthés et des ondes électro sont le terreau d’un voyage unique rempli de départs douloureux vers de nouveaux commencements, un spectacle dans lequel l’espoir et les promesses font écho à la perte et au regret.

Suite à leur dernier EP acclamé par la critique “L’aube du vitriol”, CERCLE MERCURE se prépare pour la sortie de son premier album studio très attendu, qui sortira en septembre via le label puissant Noble démon. Pour raccourcir votre attente CERCLE MERCURELe premier long métrage du groupe, le groupe vient de sortir un premier single et passionnant, un single qui vous laissera sûrement une soif d’en savoir plus.

“Cette chanson est le reflet de la façon dont les choses prennent place dans nos vies sans y être invité et changent notre destin pour toujours”, explique le groupe et continue: “Surtout en ces temps d’adversité incroyable, nous espérons donner une voix aux sentiments que ces situations suscitent tout en ils nous laissent souvent sans voix. “

Avec un arrangement de sons polyvalent et un message qui n’aurait pas pu être plus approprié de nos jours, il semble presque sans surprise que ce morceau soit devenu le premier signe avant-coureur de l’album, en tant que fondateur et cerveau. Jaani Peuhu révèle.

«À un stade assez précoce du processus d’écriture, j’ai commencé à ressentir que ‘Vous ouvrez la terre’ devait être le premier single de l’album “, a-t-il dit.” Non seulement cela rendait le message de la chanson sensé compte tenu de l’état dans lequel le monde se trouvait depuis plus d’un an maintenant, mais cela semblait aussi être une bonne introduction à l’album. : combinant des éléments lourds, sombres et mélodiques avec un petit morceau de notre atmosphère surnaturelle et un gros refrain. Nous avions plus de 20 chansons à choisir pour l’album et la plupart des pistes étaient sur le point d’être supprimées du disque à un moment donné, mais celle-ci nous a semblé être un morceau important de nos débuts depuis que je l’ai écrit. “

Il poursuit: “Il y avait une situation amusante lors des enregistrements de ‘Vous ouvrez la terre’ quand je travaillais sur les arrangements de cordes et que je me suis rendu compte que nous avions besoin de violons pour complimenter Teemu MastovaaraLes violoncelles super cool. Je l’ai mentionné dans notre discussion de groupe, puis notre guitariste Jussi a répondu avec désinvolture qu’il pouvait les jouer… Bien qu’il n’ait pas joué depuis des années, il a enregistré les plus beaux morceaux de violon pour cette chanson spéciale. Mes camarades de groupe ne cessent de me surprendre par leur talent. Nous avons cette mentalité que tout le monde peut tout faire et qu’il n’y a pas de mauvaises idées. Nous essayons chaque idée, et même si cela ne fonctionne pas, cela pourrait nous conduire à quelque chose qui fonctionne réellement et qui semble incroyable. Nous ne voulons pas jouer en toute sécurité. J’y suis allé, j’ai fait ça. Plus jamais. Pas avec ce groupe. “

Ayant passé 26 ans à enregistrer et à parcourir le monde avec ENFANTS DE CORPS, c’était dur pour Jaska de faire des plans concrets concernant son avenir depuis qu’il a quitté le groupe en 2019, mais tout cela a changé quand il a entendu les démos de Peuhu.

“Après avoir entendu les morceaux de démonstration du premier album à venir, j’ai pensé que ce serait stupide de ne pas rejoindre ce groupe,” Jaska mentionné. «La musique était quelque chose que je n’avais pas entendu depuis longtemps. Des éléments sombres, émotionnels, épiques et de gros refrains.

“Je suis vraiment ravi d’avoir l’opportunité d’en faire partie. Je sais que c’est un long chemin vers le sommet, mais avec ces gars-là, je me sens honoré et prêt à recommencer.”

CERCLE MERCURE est:

* Jaani Peuhu (ICONCRASH, SWALLOW THE SUN, HALLATAR) – Chant, Guitares, Synthés



* Jussi Hämäläinen (Hanging Garden, The Chant) – Guitares, synthés, choeurs



* Juppé Sutela (TO / DIE / FOR) – Guitares



* Ande Kiiski (SLEEP OF MONSTERS, RYTMIHÄIRIÖ) – Basse



* Jaska Raatikainen (CHILDREN OF BODOM) – Batterie

photo par Krogographie



