Mercury Circle Feat. Swallow The Sun, ex-membres de Children Of Bodom : l’album ‘Killing Moons’ est attendu pour octobre

Suite à la critique acclamée “L’aube du vitriol” PE (2020), CERCLE DE MERCURE, le nouveau groupe mettant en vedette l’ancien ENFANTS DE BODOM le batteur Jaska Raatikainen et AVALER LE SOLEIL‘s Jaani Peuhu, a partagé une toute nouvelle chanson de son premier album à venir, “Tuer des lunes”, dont la sortie est prévue le 8 octobre 2021 via Noble Démon.

Formé en 2018 à l’initiative de Peuhu, et mettant en vedette des membres de ENFANTS DE BODOM, SOMMEIL DES MONSTRES et plus, CERCLE DE MERCURE crée un mélange diversifié de rock sombre infusé d’ondes de synthé électrisantes et de doom lent et épique. Au “Tuer des lunes”, CERCLE DE MERCURE libère 10 pistes captivantes, qui diffèrent énormément par l’expression et l’esthétique sonore. “Tuer des lunes” est un morceau de musique profondément puissant et majestueux – représentant vraiment un genre à part entière – et qui emmènera l’auditeur dans un voyage passionnant dans des sphères encore inimaginables.

Après le premier single déjà sorti, “Vous ouvrez la terre”, CERCLE DE MERCURE a partagé un tout nouveau clip vidéo pour l’opus goth rock “Miroirs noirs”.

“John Dee (13 juillet 1527 – 1608 ou 1609) était un mathématicien, astronome, astrologue, enseignant, occultiste et alchimiste anglo-gallois. Il était l’astronome de la cour et le conseiller de Élisabeth I, et a passé une grande partie de son temps sur l’alchimie, la divination et la philosophie hermétique, ” Peuhu révèle. « Les paroles de « Miroirs noirs » sont un mélange de questions de cœur et d’occultisme. Au commencement, nous entendons une prophétie de Nostradamus avant de plonger dans un monde sombre et délirant – un lieu pour le cœur abandonné, où la lumière se reflète John Deele miroir noir. Musicalement, c’est plus dans la veine du goth rock que du doom metal. En écrivant la chanson, j’ai imaginé comment REINE avec une touche rock gothique sonnerait. Je suis fan des gros refrains et des rythmes gothiques des années 80. Ajoutez un peu de toiles d’araignées et de chuchotements en français et le tour est joué !”

“Tuer des lunes” liste des pistes :

01. Les portes grandes ouvertes



02. Rétroviseurs noirs



03. Vous ouvrez la terre



04. Tuer des lunes



05. Sept Archanges



06. Appel sur l’obscurité



07. avalanche



08. Une flèche



09. Comme les matchs



dix. Poème de la mort

Après avoir passé 26 ans à enregistrer et à parcourir le monde avec ENFANTS DE BODOM, il était difficile pour Jaska de faire des plans concrets concernant son avenir depuis qu’il a quitté le groupe en 2019, mais tout cela a changé lorsqu’il a entendu les démos de Peuhu.

“Après avoir entendu les morceaux de démo du premier album à venir, j’ai pensé qu’il serait stupide de ne pas rejoindre ce groupe”, Jaska mentionné. “La musique était quelque chose que je n’avais pas entendu depuis longtemps. Des éléments sombres, émotionnels, épiques et de gros refrains.

“Je suis vraiment excité d’avoir l’opportunité de faire partie de cela. Je sais que c’est un long chemin vers le sommet, mais avec ces gars-là, je me sens honoré et prêt à recommencer.”

CERCLE DE MERCURE est:

* Jaani Peuhu (ICONCRASH, SWALLOW THE SUN, HALLATAR) – Voix, Guitares, Synthés



* Jussi Hämäläinen (Hanging Garden, The Chant) – Guitares, Synthés, Chœurs



* Juppé Sutela (TO/DIE/FOR) – Guitares



* Ande Kiiski (SLEEP OF MONSTERS, RYTMIHÄIRIÖ) – Basse



* Jaska Raatikainen (ENFANTS DE BODOM) – Batterie

photo par Krogographie



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).