Merde, pas étonnant que le gros patch de novembre d’Animal Crossing ait pris si longtemps

Capture d’écran : Nintendo/YouTube

Cela fait longtemps, mais Animal Crossing: New Horizons obtient enfin une mise à jour majeure, et c’est bien plus gros que tout ce que l’ACNH a obtenu jusqu’à présent. Nintendo a détaillé les ajouts à venir dans un Nintendo Direct sur le thème de l’ACNH aujourd’hui.

Tout d’abord, le gros truc, prévu pour un déploiement le 5 novembre : le favori des fans, Brewster, fera une apparition, tout comme son vénérable café, The Roost, qui est aussi probablement le nom du café le plus branché de votre ville. Kapp’n, une tortue autorisée à piloter un bateau pour une raison quelconque, entre également dans le jeu. Harv, le photographe qui dirige ou non une secte, transforme également son île en véritable paradis du shopping.

Mais à la fin de la journée, Animal Crossing: New Horizons parle de choses, donc les fans devraient être ravis d’apprendre qu’il y en a aussi beaucoup:

Yoga du matin.Les ordonnances de l’île, qui contrôlent le comportement des PNJ, y compris les heures de la journée où ils sont éveillés.Un tas de nouvelles options extérieures qui font ressembler votre maison à une cabane en rondins, une maison dans un village allemand du XVIIIe siècle, et plus.Une extension de l’extension de stockage – de 2 400 articles à, selon ce que vous êtes prêt à faire des folies, 3 200, 4 000 ou 5 000 articles. Une tonne de nouveaux articles que vous pouvez obtenir avec Nook Miles, y compris beaucoup de meubles, qui peut être placé dans un nouveau hangar de stockage. La cuisine arrive dans l’application DIY Recipes. (Le flux d’aujourd’hui a montré la soupe Minestrone. Miam ?) ! Clôtures de parc, clôtures en blocs, clôtures en rondins, clôtures en bambou, etc. Une mise à jour du mode appareil photo vous permet de prendre des photos à la première personne, comme tous les autres modes photo. Vous pourrez officiellement porter des motifs qui étaient limités aux articles personnalisés. Vous pouvez également les utiliser pour le papier au sol et le papier peint.11 nouvelles coiffures (y compris une coupe au bol) ! 11 nouvelles réactions (comme s’étirer et écouter de la musique) ! La nouvelle application pour téléphone Island Life 101 arrive sur le smartphone du jeu et semble être essentiellement une section de didacticiel. Restez à l’écoute, car KK Slider publiera plus de morceaux. Les gyroïdes sont à venir. Si vous trouvez des fragments de gyroïde et que vous les plantez, ils deviendront un gyroïde du jour au lendemain.

Donc, oui, pas étonnant qu’il ait fallu une éternité métrique à Nintendo pour sortir tout ça (le cœur d’Animal Crossing, tu te souviens ?) Si vous pensiez qu’Animal Crossing: New Horizons se dirigeait vers le coucher du soleil à l’horizon, eh bien, la mise à jour du mois prochain est une indication, le jeu ne fait que commencer.