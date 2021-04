Merde trop chère ou nouvelle histoire de l’art? – Magazine Cointelegraph

Cela a été des semaines entêtantes pour le commerce et l’art.

Une révolution est sûrement en marche et nous sommes trop embourbés dans le désordre chaud pour voir les choses correctement.

Sous cette réserve, voici deux notes des premières lignes.

Les NFT sont de pointe, l’art numérique n’est pas

Certaines personnes disent que le jeton non fongible (NFT) qui permet à une œuvre d’art numérique d’être possédée exclusivement par un acheteur est traçable jusqu’à la création de pièces colorées en 2012 – ou aux CryptoPunks en 2017 – même si ce marché a explosé l’autre jour. .

Une page de Jules Antoine Lissajous Une étude de la représentation optique des vibrations sonores, 1957

Mais l’art numérique (DA) lui-même a un pedigree plus ancien.

Dès 1857, le Français Jules Antoine Lissajous (1822–1880) publie des images de «figures de Lissajous» conçues mathématiquement en capturant des lignes créées par des harmonies sonores avec une caméra. Ces personnages avaient été identifiés 42 ans plus tôt par l’Américain Nathaniel Bowditch (1773 -1838) – c’est juste que Bowditch ne les a pas rendus sous forme d’images.

La première œuvre d’art pleinement reconnue comme fabriquée par ordinateur, et donc «numérique», fut l’Oscillon 1 réalisé en 1950 par l’informaticien américain Ben Laposky (1914-2000). Il a appelé ces pièces «Oscillons» ou «Compositions électriques». C’étaient des figures de Lissajous d’un type complexe. Une exposition de 1953 de son travail à Cherokee, Iowa les a désignées comme des «abstractions électroniques».

Ben Laposky, Oscillon 45, 1952

Laposky a inspiré d’autres artistes numériques, produisant la première grande exposition du médium en 1965, à Stuttgart, mise en vedette par Frieder Nake (né en 1938) et la première exposition muséale, «Cybernetic Serendipity», à l’Institut des arts contemporains de Londres trois ans plus tard.

L’accent mis par DA sur l’abstraction géométrique s’appuyait sur l’excitation du monde pour Pollock et l’essaim d’expressionnistes abstraits dans les eaux culturelles de ce jour-là. L’esprit de jeu optique et le rendu épuré des conceptions DA ont également donné un élan à l’Op Art du début des années 1960.

Op Art: Frank-Stella, Sans titre, 1966

L’enchantement de DA avec une linéarité nette, une géométrie et des images catégorisées par nombre persiste à ce jour.

De grandes collections d’art numérique existent au Whitney, au MOMA, au Walker Art Center et à d’autres mastodontes du monde de l’art; et plus d’une douzaine de musées dédiés à l’art numérique existent maintenant – du MuDa de Zurich, au Mori Museum of Digital Art de Tokyo, en passant par le Center for Digital Art de Los Angeles.

NFT Pics: Facile à regarder, mais pas prêt pour le musée

Beeple (Mike Winkelmann sur beeple-crap.com – l’homme qui a créé les 69 millions de dollars Everydays) a déclaré que nous assistions au «prochain chapitre de l’histoire de l’art».

Je diffère.

De nouveaux chapitres d’histoire de l’art sont écrits par des artistes qui créent de l’art nouveau.

Mais c’est un chapitre en cours d’écriture par des artistes (et leurs défenseurs) qui font de nouveaux mouvements financiers.

C’est un nouveau chapitre de l’histoire financière.

Piero Manzoni, Merde d’artiste, 1961

C’est vrai, Damien Hirst et d’autres ont réalisé des actes financiers comme des actes esthétiques. Les artistes ont vendu l’air, la merde et l’invisibilité comme des avancées conceptuelles, mais ce n’est pas ce qui se passe ce mois-ci.

Lorsque cet art est attaché à un NFT et vendu pour des piles de crypto, il n’est pas présenté comme une performance artistique.

Des tas de fluidité du nouveau marché sont mis à profit, mais aucun nouveau concept esthétique ne façonne l’action.

Au moment d’écrire ces lignes, l’écrasante majorité des images entrant dans les collections NFT pour des tas de scories d’Ethereum ressemblent plus aux couvertures de poche des années 1950 qu’aux productions d’art numérique qui ont migré vers les musées et les galeries de renom pendant des années.

Beeple, L’infini et au-delà, 2015

Bien que son inspiration principale soit l’anime, les jeux informatiques et les bandes dessinées, ce NFT-drop persistera sûrement dans le domaine de la référence culturelle pendant des décennies, et, je l’avouerai, il y a un développement historique de l’art ici, mais je ne le fais pas. pense que c’est celui auquel Beeple pense.

Ce moment est une explosion de bombe A dans la plus grande fragmentation et la recombinaison du kitsch et du grand art qui se déroule depuis un long et sanglant jour J depuis la première exposition d’art d’Andy Warhol en 1962.

Nous pouvons désigner Toulouse Lautrec (1864-1901), Stuart Davis (1892-1964) et le pratique Andy (1928-1987) comme les mecs qui ont lancé le premier coup, mais le maître fabricant de bombes dans le paysage fracturé d’aujourd’hui est certainement Brian Donnelly (né en 1974), mieux connu sous le nom de créateur de personnages de bandes dessinées, KAWS (… avec des excuses à Takashi Murakami).

KAWS,Petits mensonges, 2020

C’est vrai, cela pourrait être une nouvelle éruption de goût bas (comme les gens l’ont dit à propos de l’émergence des KAW et Warhol), mais je ne pense pas que ce soit le cas.

Il y a juste toute une école de thon de millionnaires de l’argent frais qui éclaboussent autour de la planète qui sont habitués à l’imagerie de style Neuromancer – et ils achètent ce qu’ils veulent.

Ce n’est pas une révolution artistique.

Ce n’est pas un changement de goût.

Ce n’est que l’émergence de destinations délicieusement nouvelles pour beaucoup de revenus disponibles.

Cela dit, je suis convaincu qu’un contrepoids culturel d’artistes historiques rejoindra les premiers à adopter des marques renommées comme Kenny Scharf sur le marché NFT d’une minute à l’autre.

Au rythme où les choses évoluent, je parierai mon Bitcoin inférieur que, alors que ces semaines sauvages, explosives et étrangement historiques complètent le mois, l’argent de la blockchain commencera à chasser des produits artistiques de plus haute qualité, tout comme il poursuit maintenant CryptoKitties, vidéo extraits et tweets originaux.