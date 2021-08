Mère de tous, mère de personne ⋆ 10z viral

in

Merde, Tally n’a-t-il pas grandi ?

L’ancien doux médiateur de l’unité Bellweather n’encourageait plus tout le monde à s’entendre sur Motherland: Fort Salem Saison 2 Episode 9.

En effet, à la fin de l’épisode, Tally hurlait devant l’injustice de la tournure que les événements avaient prise.

Lorsque l’unité a démarré, Tally était le moindre des trois. Elle était la chérie, Raelle était la pute et Abigail la garce.

Mais à cause de son empathie, Tally a pris de l’importance sur Motherland: Fort Salem Saison 2.

En fait, son évolution a probablement commencé sur Motherland: Fort Salem Saison 1 Episode 10, lorsqu’elle est devenue avec altruisme l’une des Biddies d’Alder pour la sauver.

Même si elle était redevenue elle-même dans Motherland: Fort Salem Saison 2 Episode 1, Tally avait formé un lien psychique avec Alder qui la hantait.

C’est pourquoi Tally a finalement réussi à rassembler le petit secret le plus sale d’Alder : en utilisant le sort de Nicte Batan, Alder a provoqué le suicide des sorcières rebelles libériennes, ce qui a conduit Nicte à utiliser ce même sort pour trouver la Spree.

Apprendre toutes ses tromperies a vraiment aigri Tally et son tempérament ensoleillé sur Alder.

Tally s’est contenté de se morfondre pendant une grande partie de la saison, ayant toutes ces informations et aucun endroit où les prendre.

Mais elle a fait l’erreur d’interroger Petra sur la campagne libérienne. Petra a mis deux et deux ensemble et s’est rendu compte qu’elle avait enfin l’ouverture dont elle avait besoin pour se débarrasser d’Aulne afin de pouvoir la remplacer.

Assurément, Petra avait redirigé toutes les informations qu’elle avait demandées de Tally au président Wade. Sinon, comment expliquer que Wade et le VP Silver se présentent pour l’interrogatoire de Nicte ? Ils espéraient quelque chose d’incriminant pour Alder de Nicte.

Et c’est ce qu’ils ont obtenu, en grande partie grâce au questionneur trié sur le volet de Nicte (elle ne pouvait pas être appelée un interrogateur) Tally. De toute évidence, à partir de leurs interactions limitées, Nicte pouvait sentir le dégoût de Tally pour les méfaits passés d’Alder et la manipulait pour publier ces révélations à des fins de consommation publique.

Après cette performance, tout le monde – sauf Alder – a eu ce qu’il voulait. Wade avait les preuves dont elle avait besoin pour forcer Alder à se retirer discrètement. Petra allait être le chef de l’armée. Même Anacostia a été promu capitaine et chef du renseignement.

Il est surprenant qu’Anacostia accepte une promotion de la femme qui a expulsé sa mère adoptive. Mais ensuite, Anacostia s’était refroidie sur Alder après avoir pris connaissance de certaines de ses actions récentes.

De plus, est-ce juste une coïncidence si l’ancienne flamme d’Anacostia, Sterling, qui faisait partie du personnel de Silver, est arrivée à Fort Salem à peu près au même moment où la peste des sorcières est arrivée? Serait-il Camarilla ?

Tally était l’autre personne qui n’était pas contente. Elle ne pensait pas qu’Alder devrait pouvoir prendre sa retraite avec son héritage intact après ses actions au Libéria et le fait qu’elle ait indirectement engendré la Spree.

Elle trouva donc l’obscur Rite of Proxy et interrompit l’exécution du spectacle de Nicte en défiant Alder en duel. Sans surprise, elle s’est fait botter le cul. Mais lorsque les autres cadets, dirigés par Raelle et Abigail, ont sauté pour défendre Tally, cette exécution était terminée.

Tally a si bien fait valoir que les sorcières, qu’elles soient de l’Armée ou de la Spree, ne devraient pas se battre les unes contre les autres mais devraient combattre leur ennemi commun – la Camarilla. Il est douteux que les politiciens humains soient d’accord, mais au moins ils se sont tus alors.

Avec son secret dévoilé, Alder a finalement accepté que son temps était écoulé. Mais bon, plus de 300 ans était une assez bonne course. Maintenant, y aura-t-il des retombées pour l’unité Bellweather pour avoir exposé Alder?

Alors que Tally renversait par inadvertance la hiérarchie de l’armée, ses camarades d’unité étaient également occupés.

Abigail a utilisé son accès au nouveau chef de l’armée pour obtenir une sanction officielle pour sa mission non officielle contre la Camarilla. C’est un peu difficile de retourner en classe après avoir participé à la mise à niveau d’un complexe de la Camarilla.

Pauvre Adil. Pour avoir suivi l’exemple d’Abigail, il était rejeté par Khalida après avoir utilisé la violence pour protéger le Tarim. Khalida a semblé prendre la position que c’était la volonté de Dieu si leur peuple était anéanti après avoir refusé de se défendre.

Raelle en a appris davantage sur le mycélium grâce à la partie de sa mère qui y vit encore. L’origine du mycélium montrait une autre facette de l’aulne, qui l’avait créé à partir des restes de sorcières mortes tuées par la Camarilla, y compris ses proches.

C’était juste la poussée dont Raelle avait besoin pour refuser sa mission de faire partie d’une tournée de chiens et de poneys prévue pour vendre les centres de dépistage des sorcières.

Quelle était la logique qui a poussé Raelle à participer à cette tournée ? Est-ce qu’elle fait exploser un immeuble pour rassurer les esprits humains ?

C’était génial de voir que Scylla n’était pas parti après tout. En fait, Edwin l’a même invitée à y rester aussi longtemps qu’elle le souhaitait. Il n’est pas aussi inconscient que Raelle semblait le penser.

De plus, Scylla semblait former sa propre cellule pendant la Session et a proposé un sort qui pourrait être utilisé contre la Camarilla.

Quinn ne semble pas s’en aller non plus.

Pour revisiter la croissance de Tally, regardez Motherland: Fort Salem en ligne.

Que prévoient exactement Anacostia et Abigail contre la Camarilla ?

Le nouvel ami d’Anacostia est-il un espion ?

Qui a amené la peste des sorcières à Fort Salem ?

Commentaires ci-dessous.

Dale McGarrigle est rédacteur pour TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.