Mère, gardienne, boxeuse et maintenant Matchroom

Son premier match de boxe a été joué dans des bottes empruntées. “Ils n’étaient même pas mon numéro. Ils étaient tellement serrés… Je pense que c’était pour qu’aucun coup de pied ne m’échappe”, s’amuse Mary Romero (6-2, 1 KO). La Murcie de 35 ans est passée par presque toutes les disciplines de contact avant de se lancer dans la boxe en 2015. Elle souhaitait une touche finale dans le sport le plus médiatique et historique. Cet or, il a obtenu, car en janvier 2020, il a remporté le super poids coq européen et l’a fait dans sa ville, Puerto Lumbreras. Sa carrière prenait une nouvelle dimension, mais la pandémie a tout arrêté.

Mary n’a jamais eu de problème pour emballer et enfiler des gants en dehors de l’Espagne. Ainsi, en novembre 2020, il se rendait à l’aéroport pour combattre en France, mais il a dû faire demi-tour. Un contact avec un proche positif l’a laissée en quarantaine avec son équipe. A partir de là, il a dû regarder l’Européen. Amy Timlin (4-0-1, 0 KO) était sa rivale et elle a dû à nouveau voyager. En Angleterre, ça allait être ce combat… mais tout a changé. Matchroom l’a incluse dans leur émission ce samedi à Barcelone (19h00, DAZN). « Ils nous ont donné un court préavis, un mois… mais la boxe, c’est comme ça. Nous n’avons pas cessé de nous entraîner même pendant la pandémie. L’appel est très excitant. Savoir ce qui allait être à la maison et ce qui est maintenant ici et qu’il n’y a jamais eu de boxe féminine auparavant aux événements Matchroom Spain est excitant. J’attends le jour avec impatience », admet le Murcien à AS.

Mère, agent de sécurité le matin… et boxeur l’après-midi. Le chemin de Mary n’a pas été facile, elle préfère donc ne pas se faire confiance même si elle se bat à la maison. «Malgré la joie de se battre à Barcelone, celle qui a signé avec Matchroom, c’est elle. Ce n’est pas un cadeau. Je vais me battre comme si je le faisais à l’autre bout du monde. Je dois gagner très clairement. Je pense que l’expérience est de mon côté, mais personne ne peut être sous-estimé. Timlin faisait partie de l’équipe nationale britannique… Je pense que cela en dit long. Elle se battra pour son rêve et je me battrai pour le mien. Le plus dangereux, c’est sa vitesse, mais je vais sortir avec ma boxe pour l’annuler », prévient-il. La guerre est servie.

KERMAN LEJARRAGA

Le soir même, Kerman Lejarraga (32-2-0, 25 KO) tentera de se proclamer champion d’Europe en deuxième division, les super-welters, face au Britannique Dylan Charrat (20-0-1, 6 KO). “C’est un défi pour moi”, a déclaré Morga’s Revolver à propos de ses derniers mois avant de monter sur le ring. Bien qu’il ait 29 ans et qu’il soit le combattant le plus rentable d’Espagne, le Basque était sur le point de tout abandonner.

En cette brève période d’impasse, Lejarraga a recherché “un changement dont il avait besoin”. « Je me suis rendu compte que je devais varier les choses. J’en ai discuté avec mon entourage et tout le monde m’a encouragé. J’ai parlé avec Ibon Larrinaga (également boxeur professionnel et ami personnel de Kerman depuis son adolescence). Il est jeune, il aime la boxe et regarder la boxe, ce qui est très important, et je lui ai dit si je voulais m’entraîner. Je vais gagner ou perdre, mais la décision m’appartient et je serai satisfait quoi qu’il arrive », admet Kerman à AS.