Mère Nature est une actrice bien-aimée

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La saison 6 de Masked Singer a frappé les fans avec une double dose de mystère cette semaine, avec une première en deux parties. Malheureusement, cela signifiait également que plus d’une célébrité costumée a été éliminée. Dans la première partie, Octopus et Mère Nature ont été éliminés. Cependant, l’identité de ce dernier n’a pas été révélée à la fin de l’épisode 1. Les fans ont dû attendre le début de l’épisode 2, diffusé jeudi soir. Mère Nature faisait partie du groupe A, qui comprenait également Skunk, The Bull et Puffer Fish. Cependant, il n’est pas clair si l’un de ces personnages sera également démasqué d’ici la fin de la nuit. Faites défiler pour découvrir l’identité de cet artiste terrestre (si vous ne regardiez pas déjà via FuboTV ou un autre service en direct). Spoilers à venir !

Quand tout a été dit et fait, l’interprétation par Mère Nature de la chanson de Diana Ross “I’m Coming Out” n’était tout simplement pas suffisante pour la garder dans les parages. Elle a été démasquée et s’est révélée être Vivica A. Fox. Fox a joué dans de nombreux films à succès, dont les films Kill Bill, Independence Day et Set It Off.

🚨 ALERTE SPOILER 🚨 #MotherNatureMask est…#TheMaskedSinger pic.twitter.com/oVaX30YsBG – Le chanteur masqué (@MaskedSingerFOX) 24 septembre 2021

Les premières impressions des juges étaient Tiffany Haddish (Ken Jeong et Jenny McCarthy), Chelsea Handler (Nicole Scherzinger) et Tracee Ellis Ross (Robin Thicke). Cependant, Scherzinger a changé son choix à la dernière minute et est également partie avec Tracee Ellis Ross. Cela signifie que ce concurrent était un retrait total pour le panel, sans que personne ne réussisse.

Sa révélation est la deuxième de la saison, après le démasquage de la pieuvre susmentionnée. Octopus s’est révélé être le joueur de Los Angeles Laker Dwight Howard. Il semble qu’un autre démasquage se produira à la fin de l’épisode 2, alors restez à l’écoute !

Alors qu’il s’agissait d’un épisode spécial du jeudi, les nouveaux épisodes de la saison 6 de The Masked Singer sont diffusés en direct les mercredis sur FOX, à partir de 20 h HE. Vous pouvez regarder en direct via FuboTV (obtenez un essai gratuit ici). Vous pouvez également regarder The Masked Singer en utilisant Hulu, où les épisodes sont diffusés à partir du matin suivant la diffusion. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour plus de mises à jour hebdomadaires sur The Masked Singer et ses révélations.