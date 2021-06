mère pose des questions sur le «taux de service» pour la visite de la fée des dents et trouve des chiffres «obscènes» | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Une personne a commenté : « 20 livres d’abord, puis un dix, puis un cinq puis jusqu’à deux ou trois livres après cela. »

Un autre a accepté, disant qu’ils avaient fait de même.

Une troisième a défendu de donner à son enfant autant d’argent en soulignant à quel point la perte de dents est une “étape importante”.

La mère a expliqué: “J’ai donné 20 £ pour leur” première dent “, 10 £ pour la deuxième et 5 £ pour tout le monde après. Je n’ai donné que 20 £ parce que je sentais que c’était une étape importante pour eux et je voulais qu’ils se sentent comme c’était vraiment important.”

Cependant, la grande majorité pensait qu’une pièce sous l’oreiller était suffisante et a déclaré que leurs enfants n’avaient reçu que 1 £.

Quelqu’un d’autre a proclamé : « Quoi ? Mes enfants ont eu 2 £ pour leur premier et 1 £ pour chacun depuis ! 10 £, c’est vraiment obscène.”

Un deuxième a déclaré : « 1 £, il s’agit de magie, pas d’argent, n’est-ce pas ? »

D’autres pensaient que 50 pence était une bonne somme à donner.

“La fée des dents dans notre maison ne vendait que de l’argent, comme quand j’étais enfant, nous avons eu 5 pence. Ce qui signifie 50 pence dans l’argent d’aujourd’hui. J’aurais pu me permettre plus mais je pense en fait que cela gâche plutôt la magie. Mes enfants avaient des amis qui recevaient plusieurs livres mais sérieusement, plus de 20 £ pour une bouchée ?”

Un autre utilisateur a souligné à quel point il serait injuste qu’un enfant reçoive 10 £ de la fée des dents, mais qu’un autre ne reçoive que 1 £.

Ils ont ajouté: “À tous ceux qui donnent 5 £ ou 10 £ par dent – ​​n’oubliez pas qu’il y aura des enfants dans la classe de votre enfant qui croient tout aussi fermement à la fée des dents, mais leurs familles pourraient ne pas être en mesure de payer ce montant.

“Ne donnez pas une grosse somme à votre enfant et laissez les autres enfants se demander pourquoi ils n’ont pas eu la même chose.”

