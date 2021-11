Mereba, Skip Marley, Johan Lenox et plus reprennent les succès emblématiques de Bob Marley

Au cours de l’été, la famille Marley et l’UMe ont présenté une liste de talents pour SÉANCES MARLEY dans le cadre des festivités « Summer of Marley ». Les derniers artistes à figurer dans cette série incluent la star montante du R&B Mereba, le petit-fils de Marley et star du reggae, Skip Marley, et l’arrangeur classique et producteur de hip-hop devenu artiste Johan Lenox.

Des musiciens tels que Jacob Collier, Julian Marley, Mystic Marley, Sheku Mason et bien d’autres ont présenté leurs représentations de morceaux de celui de Bob Marley catalogue, avant que ce dernier groupe d’artistes ne se joigne à la fête.

Skip a lancé MARLEY SESSIONS sur la chaîne YouTube officielle de Bob Marley avec une performance de « Three Little Birds » et a bouclé la série avec sa récente et brillante interprétation de « Jamming ».

Mereba, qui a repris « Could You Be Loved », a réfléchi sur le morceau en disant: « C’est l’une de ses chansons les plus classiques et j’ai appris qu’il l’avait écrite alors qu’il était vraiment malade vers la fin de sa vie, et je ne J’ai l’impression que la chanson est une sorte d’idée universelle générale sur la façon de faire attention à soi dans cette vie et de vivre une vie pure, une vie de service. C’est une chanson très universelle sur le plan conceptuel et j’adore ça.

Mereba a également discuté de sa relation avec la musique de Marley de manière plus générale, offrant l’aperçu suivant : « J’ai l’impression que sa musique n’est qu’une de ces choses dont il est difficile de se souvenir lorsqu’elle est entrée dans ma vie. Il est juste une vibration sonore et une vibration sensorielle très ancienne. Je ne me souviens pas quand je l’ai entendu pour la première fois. Je sais juste que c’est avec moi depuis aussi longtemps que je me souvienne.

« Quand j’étais au lycée, je me suis vraiment intéressé à sa discographie et j’ai en fait peint ses paroles sur le mur de ma chambre et j’étais un peu obsédé, et c’était une époque où j’apprenais à écrire des chansons et à jouer de la guitare et tout ça, et je ressens tellement la sienne, cette vibration qui semble ancienne s’est infiltrée dans ma musique et mon approche.

Skip déclare : « Je sens sa présence la plupart du temps. Je sens sa présence quand je suis sur scène, bien sûr, tout le temps. Mais quand je suis en train de traverser les choses de la vie, je vais juste l’entendre. Je vais juste l’entendre parler ou quelque chose comme ça. C’est juste une chose intérieure, comme une chose spirituelle.

Regardez toutes les vidéos des SESSIONS MARLEY.