Meredith Marks, de vraies femmes au foyer de Salt Lake City, commente les spéculations selon lesquelles elle aurait aidé à l’arrestation de Jen Shah

La plus grande surprise ici est que Meredith Marks révèle qu’elle est une “avocate agréée”. Pour autant que je sache grâce à la première saison de The Real Housewives of Salt Lake City, Marks ne possède qu’une entreprise de bijoux / vêtements dans l’Utah. (Elle, en fait, a prétendu avoir une clientèle de haut niveau comme Courteney Cox et Charlize Theron.) Ce qui n’est pas si surprenant, c’est à quel point les commentaires de Marks compliquent les allusions au fait qu’elle a informé les agents qui l’ont arrêté de l’endroit où se trouve Jen Shah. En vérité, n’importe qui (y compris l’une des dizaines de membres de l’équipe de production de Bravo) aurait pu dire aux autorités fédérales où se trouvait Shah et, si on leur avait demandé, ils auraient été légalement tenus de répondre honnêtement de toute façon.