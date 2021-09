Meredith Marks du RHOSLC pèse sur les rumeurs du culte de Mary Cosby

Y a-t-il plus à Marie Cosbyla foi que rencontre l’œil?

Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City Marques de Meredith pèse sur les rumeurs explosives au sujet de sa co-star de Bravo. La bande-annonce de la saison deux des RHOSLC a taquiné une bombe sur l’église de Mary alors que Whitney rose allégué, “Toutes les rumeurs sont que Mary est un chef de culte.”

Maintenant, Meredith défend sa co-vedette contre les allégations.

“J’étais à l’église de Mary et je n’ai rien vu d’autre que des gens très énergiques, qui aiment vraiment exprimer leur foi et qui aiment vraiment Mary”, a déclaré Meredith à E! News exclusivement avant la première de dimanche. “Je n’ai rien vu qui puisse me faire croire que c’était autre chose qu’une église. Je ne peux donc rien dire au-delà de cela parce que c’est mon expérience personnelle et je n’ai aucune raison de croire quoi que ce soit au-delà de cela. “

Le teaser montrait un homme bavardant sur Mary à ses co-stars.