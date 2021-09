Meredith se dirige-t-elle vers la romance dans la saison 18 de Grey’s Anatomy? Voici ce que dit l’EP

Grey’s Anatomy revient pour sa 18e saison ce jeudi, et nous savons tous que les relations sont tout aussi importantes pour la série que la médecine qu’ils pratiquent. Maggie et Winston se sont mariés ; Teddy et Owen semblent se diriger dans cette direction. Amelia et Link, quant à eux, sont sous assistance respiratoire. Mais qu’en est-il de Meredith Gray et Cormac Hayes ? Serait-ce enfin le moment pour Mermac ? Depuis qu’il est arrivé dans la saison 16 en tant que “cadeau” de Cristina à Meredith, Hayes s’est mis sur la pointe des pieds pour faire passer les choses au niveau supérieur avec Meredith. Il est sûrement temps que ces deux-là aient un rendez-vous convenable, n’est-ce pas ?