Meri Brown, star de “Sister Wives”, envoie un message d’anniversaire à sa fille au milieu d’abus mentaux après un contrecoup

La star de Sister Wives Meri Brown a pris une pause dans le drame familial pour souhaiter à sa fille Mariah un joyeux 26e anniversaire. Meri partage Mariah avec son mari spirituel Kody Brown, et elle est allée sur Instagram pour célébrer la journée de Mariah. “Le plus joyeux des anniversaires à mon enfant incroyable ! Honorée d’être ta maman !” elle a écrit sur ses histoires Instagram à côté d’une photo de Mariah nouveau-née, ajoutant un graphique de gâteau arc-en-ciel pour faire bonne mesure.

Ce spectacle d’amour familial fait suite à certains messages de Meri sur les réseaux sociaux qui ont amené certains à spéculer sur la vraie nature de sa relation avec Kody. Elle a partagé un article infographique sur ses histoires sur « Conseils pour aimer quelqu’un qui a été victime d’abus mentaux » et a également ouvert un article sur sa grille sur le fait d’être « manipulé » que beaucoup pensent être dirigé contre Kody.

« Avez-vous déjà eu ces jours, ces semaines, ces mois, où les choses continuent de SE PRODUIRE ? » Méri a écrit. “Peu importe combien vous travaillez, combien vous poussez, combien vous essayez, quelque chose d’autre se présente. Parfois, c’est juste la vie. Parfois, vous devez simplement apprendre quelque chose. Parfois, vous êtes complètement manipulé et vous le savez. Ne vous inquiétez pas. La position de pouvoir est ACTIVÉE ! Je suis COURAGEUX, je suis FORT, je suis COURAGEUX et JE VAIS le faire ! Je trouverai MA tribu, les gens qui se tiendront à mes côtés et ne me pousseront pas. Ce sont les personnes qui comptent. [check]. RBF [check]. mon combat [check].”

Il a déjà été rapporté que Meri s’est éloignée de Kody et de ses épouses sœurs. Meri était la première femme de Kody, dont il avait auparavant divorcé légalement pour épouser sa quatrième femme, Robyn. Meri aurait quitté l’une des maisons de location de la famille en Arizona en décembre, laissant Kody et Robyn et les deuxième et troisième épouses Janelle et Christine.

Récemment, Janelle a révélé qu’elle avait emménagé dans un camping-car sur la propriété familiale de Coyote Pass, faisant d’elle la première Brown à le faire. “Je vous présente ma nouvelle aventure estivale – la vie en camping-car mais campé sur notre propriété”, a-t-elle partagé dans un clip sur les réseaux sociaux. “Beaucoup de choses à faire ici sur le terrain, alors j’ai pensé pourquoi ne pas être sur place.”

Janelle a ajouté: “Honnêtement, j’alterne entre une excitation extrême, car j’ai toujours voulu essayer cela, et de l’anxiété face à toutes les variables inconnues. Alors restez à l’écoute, c’est sur le point de devenir réel!” Cette semaine, Janelle a partagé qu’elle et Kody avaient eu une soirée rendez-vous dans le camping-car. Elle a écrit dans un article sur son fil Instagram Stories que “certains jours, vous comptez les victoires là où vous le pouvez”.