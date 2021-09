Merida dans une bonne ambiance pour la fonction de samedi

Mérida accueillera ce samedi une carte de boxe multi-étoiles, que nous présenterons en co-promotion avec Max Boxing, au Deportivo La Inalámbrica.

Ce jeudi, lors d’une conférence de presse, le directeur d’exploitation de Zanfer Boxing, Guillermo Brito, a annoncé le grand panneau d’affichage qui sera diffusé dans tout le pays via le signal Box Azteca 7, mettant en vedette les grands espoirs mexicains David ‘Rey’ Picasso et Rafael ‘Divino ‘ Espinoza.

Le président de Max Boxing, Mario Abraham, a confirmé que dans la partie stellaire de la fonction, trois invaincus, qui sont les meilleures perspectives de la boxe mexicaine, monteront sur le ring dans un combat à haut risque.

« Picasso, Espinoza et Olivo auront le grand engagement de montrer qu’ils sont prêts à entrer pleinement sur la scène internationale, et ils seront mis à l’épreuve. Les trois auront des combats très exigeants, et les fans seront le grand gagnant », a prévenu le promoteur.

Le président de la Commission Mérida Box, Santiago Basto, a souligné l’opportunité qui se présente aux talents locaux, dans un rôle si important, avec une projection nationale et internationale.

« Nous sommes très heureux de recevoir à Mérida ce spectacle que Max Boxing et Zanfer font avec beaucoup d’efforts, et nous remercions et soulignons le fait que les talents locaux recevront un grand coup de pouce. Miguel ‘Joya’ Herrera et José Javier Nic Cupul auront des combats très importants dans la partie arrière de la carte, et de jeunes talents tels que Zaid Rejón, Hafit Talavera, Francisco Araujo et Ángel Patrón couvriront la partie préliminaire, donc la fonction, donc l’événement sera très bénéfique pour la boxe au Yucatán », a déclaré le commissaire.

Il a ajouté que la visite médicale officielle et la cérémonie de remise des poids auront lieu ce vendredi, à partir de midi, à l’hôtel officiel, l’Ibis Styles Galerías, et la soirée de boxe de samedi, au Deportivo La Inalámbrica, débutera à 17h30.

Pour sa part, le président de l’Institut des sports du Yucatan, Carlos Sáenz, a confirmé que la fonction au Deportivo La Inalámbrica sera suivie par le public, bien qu’il surveillera le respect des protocoles de prévention et de santé.

« Tout sera fait de manière ordonnée et sûre pour en faire un grand événement, nous sommes très heureux de recevoir ce grand spectacle, nous remercions les sociétés Max Boxing et Zanfer d’avoir uni leurs forces et présenté ce spectacle à Mérida, et l’équipe de TV Azteca. allons Nous donner le plus chaleureux accueil et notre reconnaissance », a déclaré le directeur du sport au Yucatan.

Les boxeurs présents à la conférence de presse étaient très motivés par l’opportunité de participer à cette fonction, et ont assuré qu’ils donneraient un grand spectacle sur le ring.