Mérite ou malice, Max Verstappen a des réflexions à faire pour le Grand Prix d’Abu Dhabi

Il est juste de dire que Max Verstappen n’a pas répondu avec trop de gentillesse aux questions sur sa conduite en piste avec Lewis Hamilton lors de la saison 2021 de Formule 1.

« Nous avons eu tellement de questions f ****** à ce sujet, c’est tout simplement ridicule, honnêtement », a déclaré le pilote Red Bull lors de la conférence de presse post-qualification au Grand Prix de Hongrie de juillet – quinze jours après son premier tour. collision avec Hamilton à Silverstone – interrompant une question sur ce qui pourrait arriver s’ils se retrouvaient à nouveau roue contre roue.

« Honnêtement, tout le jeudi [media day] nous avons répondu à cette stupide merde tout le temps. Alors, pouvons-nous simplement arrêter à ce sujet, s’il vous plaît ? »

La position de Verstappen à Budapest était ferme et directe, mais parfaitement compréhensible. Ce genre de chose, après tout, était pour tout le monde d’en parler et pour Max et Lewis de penser.

Tout ce que l’un ou l’autre des protagonistes du titre aurait dit dans cet environnement ne serait utilisé comme preuve contre eux qu’en cas d’un autre incident, il était donc préférable – plus sûr – de ne rien dire.

Si Verstappen était fatigué de faire face à des questions constantes sur Silverstone – un affrontement interprété par les observateurs les plus sensés comme un incident de course – il pourrait être épuisé d’ici la fin de cette semaine après un GP d’Arabie saoudite au cours duquel il a été considéré par certains comme s’étant déshonoré. .

Ce week-end, il aurait pu être sacré champion du monde pour la première fois, le côté têtu et impétueux de Verstappen – la partie la plus sombre de sa personnalité qu’il a exceptionnellement bien réussi à garder juste sous la surface pendant une grande partie de 2021 – s’est pleinement révélé à Djeddah .

Le 37e tour à Djeddah pourrait-il être l’un des moments déterminants de la saison ? 🤯#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/vfrLzUVJW9 – Formule 1 (@F1) 5 décembre 2021

Son comportement au combat avec Hamilton, qui lui a valu deux pénalités de temps distinctes, était d’une intensité sans faille et il avait parfois l’impression que Max, obligeant Hamilton à rencontrer des difficultés pour remporter le titre, essayait de provoquer ou d’attirer Lewis. Dans les ennuis.

Pour certains, cela n’a fait que confirmer ce qu’ils pensaient déjà savoir : Verstappen fera tout ce qu’il faut pour remporter ce championnat du monde.

Aussi robuste qu’il a couru en Arabie saoudite, Verstappen était peut-être toujours destiné à terminer deuxième, les différentes voitures de sécurité virtuelles dans la seconde moitié du grand prix ne suffisaient pas à atténuer le stress subi par ses Pirellis à gomme moyenne par rapport aux pneus durs de Hamilton.

Après sa chute dans les dernières secondes des qualifications, laisser Jeddah avec son avance au championnat intacte était tout ce qu’il pouvait souhaiter.

Et tandis que la troisième victoire consécutive d’Hamilton a mis la paire à égalité de points avant le GP d’Abou Dhabi de ce week-end, les neuf victoires de Verstappen contre les huit du pilote Mercedes lui ont permis de garder une longueur d’avance sur le compte à rebours et, surtout, lui offrent des options pour le titre. décideur.

Les gens de course automobile traditionnels ont tendance à reculer d’horreur à la seule pensée d’un pilote de course entrant délibérément en contact avec un rival, mais la vérité inconfortable est qu’il existe bel et bien comme un outil dans l’arsenal de Verstappen – en particulier si Hamilton et Mercedes montrent des signes de reconquête. leur forme dominante du Brésil et du Qatar sur le circuit de Yas Marina.

Et s’il y a un pilote entré en F1 au cours des deux dernières décennies que vous soupçonnez d’avoir recours à de telles tactiques à un moment de désespoir, c’est sûrement le personnage combustible dont l’imprévisibilité déconcertante au combat au début de sa carrière a entraîné la réécriture des règles.

Bien que l’on espère, bien sûr, que le titre soit remporté de manière juste et non controversée, il est intéressant d’imaginer comment le sport – la F1 elle-même et l’instance dirigeante de la FIA – pourraient réagir si Verstappen réussissait dans de telles circonstances.

ICYMI : Nos deux premiers sont à égalité de points avec un tour à jouer ! Verstappen maintient techniquement la tête, car il a plus de victoires (9) que Hamilton (8)#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/C201RydF4r – Formule 1 (@F1) 6 décembre 2021

S’exprimant sur la couverture d’après-course du GP d’Arabie saoudite par Sky Sports, le champion du monde 1996 Damon Hill – qui s’est vu refuser le titre en 1994 après avoir été « délibérément » frappé par Michael Schumacher à Adélaïde – a affirmé qu’un précédent clair avait été établi en 1997 lorsque Schumacher a été disqualifié du championnat du monde pour avoir tenté d’éliminer Jacques Villeneuve de la course finale.

Vu à travers des yeux modernes, la décision de retirer le travail d’une saison entière à un pilote – bien que Schumacher ait conservé ses points et ses résultats, dont cinq victoires, remportées au cours de cette année – pour une côtelette à moitié cuite, désespérée et finalement infructueuse semble excessive.

Dans près d’un quart de siècle depuis que Schumacher a été embarrassé dans le gravier de Jerez, le monde et la F1 ont changé presque au point d’être méconnaissable – le changement le plus important étant peut-être que la F1 appartient aujourd’hui à une société de médias.

Si Verstappen et Hamilton entraient en collision à Abu Dhabi, il est indéniable que l’incident deviendrait instantanément le moment déterminant de la F1 de ce siècle, armant le sport d’images capables de briser Internet.

Cela compte à une époque de pénétration des médias sociaux et de documentaires Netflix, que cela nous plaise ou non.

Alors qu’elle ne se manifeste que maintenant sur la piste, cette course au titre est depuis longtemps tombée dans l’amertume, avec les chefs d’équipe de Mercedes et Red Bull, Toto Wolff et Christian Horner, ne se couvrant pas exactement de gloire.

Dans ce contexte, la perspective d’un hiver de réclamations et de demandes reconventionnelles – appels et contre-appels potentiels – est clairement peu attrayante mais réussirait à maintenir la F1 fermement dans le cycle de l’actualité. Mauvais pour les affaires ? À peine.

En effet, même la FIA elle-même semble avoir succombé au cynisme, Hamilton et Verstappen ayant été victimes d’intendance performative ces dernières semaines.

Les décisions de disqualifier Hamilton des qualifications de vendredi pour une infraction au DRS au Brésil et de perdre Verstappen de cinq places sur la grille au Qatar pour une infraction au drapeau jaune sont intervenues presque 24 heures après la fin des séances concernées, juste au moment où les caméras de télévision ont commencé à tourner sur le action du lendemain.

Dans un autre exemple, la nouvelle du rejet du droit de regard de Mercedes sur la défense de Verstappen au virage 4 au Brésil est arrivée alors que Wolff et Horner étaient assis ensemble lors d’une conférence de presse de la FIA au Qatar, permettant aux téléspectateurs d’être informés de leur réaction immédiate. Coïncidence?

Bienvenue là où le sport rencontre le spectacle.

Les commissaires affichant une réticence à intervenir dans les échauffourées en piste entre Hamilton et Verstappen tout au long de 2021 à moins d’y être contraints, il est difficile à ce stade d’envisager que la FIA fasse quoi que ce soit de significatif à propos de toute affaire amusante à Abou Dhabi, avec la gravité de toute action susceptible de dépendre de la gravité d’un incident.

Tout accident, bien sûr, prend deux au tango et juste parce qu’une collision favoriserait Verstappen, cela ne signifierait pas nécessairement qu’il serait en faute, les espoirs de Hamilton dépendant également de garder son rival derrière quoi qu’il arrive.

Mais chaque fois que quelqu’un a osé envisager un contact à Abu Dhabi, il l’a presque toujours fait avec un seul homme à l’initiative, telles sont les différences marquées d’approche et de réputation entre les deux.

L’une des plus grandes forces d’Hamilton est sa capacité à connaître son ennemi, à identifier ceux sur la grille qui demandent plus d’espace au combat.

Cette compétence était au cœur de sa victoire consécutive à Interlagos, où il a dépassé tous les pilotes lors des qualifications de sprint ou de la course et a vu le mouvement de Verstappen de le faire sortir de la route au virage 4 lorsqu’un pilote plus têtu et moins intelligent peut ont eu l’accident.

Hamilton a semblé faire référence à la nécessité d’adapter sa propre approche à chaque concurrent lorsqu’il a discuté de sa bataille avec Verstappen après la course à Djeddah, réitérant que ses fréquents départs pour le pilote Red Bull – le plus mémorable au premier virage en Espagne – a été intelligent, pas doux.

« J’ai piloté beaucoup de pilotes au cours de ma vie », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Dans les 28 ans [of my racing career] J’ai rencontré beaucoup de personnages différents et il y en a quelques-uns au sommet qui dépassent la limite. Les règles ne s’appliquent pas ou ils ne pensent pas aux règles.

« Il a dépassé la limite, c’est sûr. J’ai évité les collisions à tant d’occasions avec le gars et ça ne me dérange pas toujours d’être celui qui fait ça parce que vous vivez pour vous battre un autre jour.

La route la plus claire de Hamilton vers un huitième titre serait d’éviter totalement Verstappen et de suivre une troisième pole position successive avec un départ de course rappelant 2014, lorsque son escapade éclair a tué toute possibilité de collision avec Nico Rosberg après une semaine de tension similaire. .

Le rôle de Valtteri Bottas, l’ailier faisant sa dernière apparition en tant que pilote Mercedes, sera crucial pour servir de bouclier, tant au départ qu’en cas de redémarrage.

Après avoir dominé depuis la pole à Abu Dhabi en 2020 – bien que sur un tracé différent et un week-end où Hamilton se remettait encore de Covid – Verstappen aura ses propres chances de gagner au mérite, surtout après la performance étonnamment solide de Red Bull à Djeddah sur un circuit initialement prévu de favoriser fortement Mercedes.

Pourtant, si à un moment donné il sent que le championnat du monde lui échappe, il ne serait pas surprenant que Max prenne les choses en main – et au diable les conséquences.

C’est à chacun d’en parler et à lui d’y réfléchir – très attentivement.