Merkel a lâché une “arme dangereuse sur toute l’Europe” avec l’accord sur le gazoduc Poutine | Sciences | Nouvelles

in

L’homme de 43 ans a averti que le pipeline Nord Stream 2, qui sera bientôt achevé, transportant du gaz russe vers l’Europe et contournant l’Ukraine, est « une arme géopolitique dangereuse ». Il s’exprimait lors d’une conférence de presse conjointe à Kiev avec la chancelière allemande au sujet du projet de gazoduc farouchement combattu par l’Ukraine, la Pologne et d’autres États baltes. Le projet de 12 milliards de dollars (8,8 milliards de livres sterling), dirigé par Mme Merkel, doublera les expéditions de gaz naturel russe vers l’Allemagne, la plus grande économie d’Europe.

Mais cela contournera l’Ukraine et privera Kiev des frais de transit du gaz essentiel.

M. Zelenskyy a déclaré : « Nous considérons ce projet exclusivement à travers le prisme de la sécurité et le considérons comme une arme géopolitique dangereuse du Kremlin. »

Il a ajouté que les principaux risques après son achèvement seront « supportés par l’Ukraine » mais que le gazoduc sera également dangereux « pour toute l’Europe ».

Le pipeline “ne fera le jeu que de la Fédération de Russie”, a-t-il ajouté.

Mme Merkel a insisté sur le fait que “le gaz ne doit pas être utilisé comme une arme géopolitique” et a déclaré que cela “reviendrait à s’il y avait une extension du contrat de transit via l’Ukraine”.

Elle est intervenue dimanche, deux jours après que Mme Merkel a rencontré M. Poutine.

Le dirigeant russe a déclaré vendredi qu’il ne restait que neuf milles pour terminer le pipeline. Il a également déclaré que la Russie prévoyait de se conformer pleinement à ses obligations en matière de transit du gaz via l’Ukraine.

Il a déclaré que Moscou était prêt à prolonger un accord de transit avec l’Ukraine au-delà de 2024, mais qu’il avait besoin de plus de détails.

Peu de temps après les commentaires de Poutine sur le gazoduc, Washington a annoncé de nouvelles sanctions contre un navire russe et deux individus russes impliqués dans Nord Stream 2.

LIRE LA SUITE: Sturgeon honteux de l’affirmation «très irréaliste» que l’Écosse pourrait éteindre l’Angleterre

Les critiques disent que le gazoduc menace la sécurité énergétique européenne, augmente l’influence de la Russie et pose des risques pour l’Ukraine et la Pologne en contournant les deux pays.

La construction du gazoduc a provoqué des tensions entre l’Allemagne et les États-Unis, mais Washington a finalement levé les sanctions contre le constructeur du gazoduc contrôlé par la Russie.

Mme Merkel a déclaré que l’accord entre l’Allemagne et les États-Unis spécifiait des “sanctions” si le gaz était “utilisé comme une arme”.

L’accord entre les États-Unis et l’Allemagne comprenait un engagement à aider l’Ukraine à continuer de percevoir des frais de transit une fois que Nord Stream 2 deviendra opérationnel.

Elle a ajouté que ces engagements étaient « contraignants pour les futurs gouvernements allemands », car elle devrait quitter ses fonctions le mois prochain après 16 ans au pouvoir.

Mais le chef de la société énergétique d’État ukrainienne Naftogaz, Yuriy Vitrenko, avait précédemment rejeté ces affirmations et déclaré qu’il ne pensait pas que la Russie continuerait à faire transiter du gaz par l’Ukraine au-delà de 2024.

Il a dit : « Je crois que c’est une arme.

“Je pense que ne pas remarquer qu’il s’agit d’une arme dangereuse, non seulement pour l’Ukraine mais pour l’ensemble de l’Europe, est une erreur.

“En ce qui concerne la poursuite du transit par l’Ukraine après 2024, je pense que jusqu’à présent, ces choses sont trop générales.”

Mme Merkel est un allié clé de l’Ukraine depuis 2014, lorsque Moscou a annexé la Crimée et que les séparatistes pro-russes se sont séparés de l’est du pays.