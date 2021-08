Merkel accusée d’avoir « gravement nui » à l’économie allemande en suivant l’UE | Politique | Nouvelles

in

La critique est intervenue après qu’un indice influent du climat des affaires a montré que la confiance dans les attentes des entreprises allemandes a fortement chuté en août. L’indice du climat des affaires de l’Institut Ifo de Munich a chuté à 99,4 en août, contre 100,8 le mois précédent. C’était le deuxième mois consécutif au cours duquel la note avait baissé après une série d’améliorations constantes depuis le début de 2021.

Le haut responsable politique de l’AfD, Gunnar Beck, un eurodéputé allemand, a déclaré à Express.co.uk : « Le verrouillage de longue date de l’Allemagne a nui aux personnes et aux entreprises. En suivant le modèle imparfait de l’UE, Angela Merkel a perturbé les chaînes d’approvisionnement et gravement nui à l’économie.

« Dans les trois crises majeures auxquelles l’UE a été confrontée – que ce soit Covid, l’euro ou l’immigration, l’UE a échoué à chaque fois.

« Il semble que l’UE n’ait plus de problèmes. C’est le problème.

L’indice Ifo Institute a notamment été plombé par les attentes des entreprises pour les six prochains mois.

De nombreuses entreprises ont exprimé leurs craintes concernant les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la résurgence potentielle des infections au COVID-190 dans la plus grande économie de la zone euro.

Clemens Fuest, président de l’Institut Ifo, a déclaré: “Les goulots d’étranglement de l’offre de produits intermédiaires dans la fabrication et les inquiétudes concernant l’augmentation du nombre d’infections mettent l’économie à rude épreuve.”

Il a ajouté qu’en raison de la menace de futurs blocages pour freiner la propagation des infections à coronavirus « les inquiétudes grandissent dans les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme ».

Carsten Brzeski, responsable mondial de la macro chez ING, a déclaré que les données, lorsqu’elles sont analysées conformément à l’indice de sentiment Zew adouci de l’Allemagne et à des enquêtes similaires, suggèrent une “perte d’élan pour l’Allemagne au second semestre”.

Il a ajouté : « Si les données concrètes suivent le plafonnement des indicateurs souples, le retour de l’économie aux niveaux d’avant la crise sera retardé. »

Andrew Kenningham, économiste en chef pour l’Europe chez Capital Economics, était moins pessimiste.

Il a déclaré que les données suggéraient que l’économie allemande “est toujours dynamique” et prédit une croissance “très forte” du produit intérieur brut au troisième trimestre de cette année, d’environ 3% par rapport aux trois mois précédents.

L’économie allemande a progressé de 1,6% au deuxième trimestre.

C’est le rythme le plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale et il est probable qu’il ne sera égalé que par les États-Unis.

Gita Gopinath, économiste en chef du FMI, a déclaré: «Il y a eu une période où des restrictions étaient en place, elles étaient lentement assouplies, mais il y avait une plus grande adaptabilité à ces restrictions et nous avons vu l’activité économique revenir un peu plus fort que prévu.

“Et les vaccins britanniques vont très fort, donc cela aide à la reprise, ce sera un gros point positif.”

La croissance du Royaume-Uni devrait dépasser celle de la zone euro de l’UE, qui devrait croître de 4,6% cette année, selon le FMI.